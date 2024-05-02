Смачніші, ніж пиріг: як приготувати хрумкі рогалики з варенням
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Смачні, ніжні, розсипчасті рогалики
Деякі рецепти залишаються актуальними крізь роки. Одними з таких є тертий пиріг з варенням або ж рогалики з джемом.
Сьогодні ми хочемо нагадати рецепт останнього. Проте варення у ньому буде не звичайним, а зі слив та пелюсток троянд. Однак, використовувати можна будь-яке, інформують на Instagram-сторінці "olha.holovina".
Як приготувати рогалики з варенням
Інгредієнти:
- борошно – 280 г;
- яйце – 1 шт.;
- вершкове масло – 80 г;
- сметана – 120 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- сіль – 0,5 ч. л.;
- цукор – 60-70 г;
- ванілін;
- будь-яке варення
Спосіб приготування:
- Борошно просіяти, додати до нього розпушувач, ванілін, сіль на цукор, перемішати.
- Додати нарізане холодне вершкове масло і перетерти руками в крихту.
- До крихти додати яйце і сметану й замісити тісто.
- Тісто загорнути в харчову плівку, покласти у холодильник на 30 хвилин.
- Тісто розкатати, нарізати на трикутники, викласти начинку, загорнути в рогалики.
- Викласти рогалики на пергамент та випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.
- Готові рогалики можна посипати цукровою пудрою.
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