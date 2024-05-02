Смачніші, ніж пиріг: як приготувати хрумкі рогалики з варенням

Смачні, ніжні, розсипчасті рогалики

Деякі рецепти залишаються актуальними крізь роки. Одними з таких є тертий пиріг з варенням або ж рогалики з джемом.

Сьогодні ми хочемо нагадати рецепт останнього. Проте варення у ньому буде не звичайним, а зі слив та пелюсток троянд. Однак, використовувати можна будь-яке, інформують на Instagram-сторінці "olha.holovina".

Як приготувати рогалики з варенням

Інгредієнти:

борошно – 280 г;

яйце – 1 шт.;

вершкове масло – 80 г;

сметана – 120 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

сіль – 0,5 ч. л.;

цукор – 60-70 г;

ванілін;

будь-яке варення

Спосіб приготування:

Борошно просіяти, додати до нього розпушувач, ванілін, сіль на цукор, перемішати. Додати нарізане холодне вершкове масло і перетерти руками в крихту. До крихти додати яйце і сметану й замісити тісто. Тісто загорнути в харчову плівку, покласти у холодильник на 30 хвилин. Тісто розкатати, нарізати на трикутники, викласти начинку, загорнути в рогалики. Викласти рогалики на пергамент та випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин. Готові рогалики можна посипати цукровою пудрою.

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