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Смачніші, ніж пиріг: як приготувати хрумкі рогалики з варенням

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Смачна та швидка випічка для сімейного чаювання з доступних продуктів
Смачна та швидка випічка для сімейного чаювання з доступних продуктів. Фото 1000.menu

Смачні, ніжні, розсипчасті рогалики

Деякі рецепти залишаються актуальними крізь роки. Одними з таких є тертий пиріг з варенням або ж рогалики з джемом.

Сьогодні ми хочемо нагадати рецепт останнього. Проте варення у ньому буде не звичайним, а зі слив та пелюсток троянд. Однак, використовувати можна будь-яке, інформують на Instagram-сторінці "olha.holovina".

Як приготувати рогалики з варенням

Інгредієнти:

  • борошно – 280 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • вершкове масло – 80 г;
  • сметана – 120 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • сіль – 0,5 ч. л.;
  • цукор – 60-70 г;
  • ванілін;
  • будь-яке варення

Спосіб приготування:

  1. Борошно просіяти, додати до нього розпушувач, ванілін, сіль на цукор, перемішати.
  2. Додати нарізане холодне вершкове масло і перетерти руками в крихту.
  3. До крихти додати яйце і сметану й замісити тісто.
  4. Тісто загорнути в харчову плівку, покласти у холодильник на 30 хвилин.
  5. Тісто розкатати, нарізати на трикутники, викласти начинку, загорнути в рогалики.
  6. Викласти рогалики на пергамент та випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.
  7. Готові рогалики можна посипати цукровою пудрою.

А якщо ви любите смачну випічку, рекомендуємо також приготувати ніжні сіннабони з найсмачнішою поливкою за рецептом "Телеграфа". Булочки з корицею готуються досить просто, а результат приємно вражає.

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#Варення #Готуємо вдома #Рогалики