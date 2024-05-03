Любимые булочки королевы: рецепт венских булочек с изюмом
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Эти булочки украсят ваш стол.
Пасха – это не только праздник света и надежды, но и время, когда дома наполняются невероятными ароматами свежей выпечки. Сегодня мы предлагаем вам приготовить венские булочки с изюмом, который станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Также мы писали, как приготовить хрустящие рогалики с вареньем.
Эти нежные румяные булочки с ароматной начинкой из изюма не только порадуют ваши вкусовые рецепторы, но и подарят атмосферу уюта и семейного тепла.
Классические венские булочки с изюмом
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 250 мл теплого молока
- 7 г сухих дрожжей
- 100 г сливочного масла
- 80 г сахара
- 1 яйцо
- 1 желток
- 1/2 ч. л. соли
- 100 г изюма
Приготовление:
- В миске смешайте муку, сахар, соль и дрожжи.
- В другой миске взбейте яйцо и желток с теплым молоком.
- Добавьте молочную смесь в сухие ингредиенты, добавьте сливочное масло комнатной температуры.
- Замесите тесто, оно должно быть мягким и эластичным.
- Накройте тесто полотенцем, оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно подошло.
- Добавьте изюм в тесто, хорошо перемешайте.
- Разделите тесто на 3 части, сформуйте 3 круглые булочки.
- Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом, оставьте их подходить еще 30 минут.
- Смажьте булочки желтком, посыпьте сахаром.
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.
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