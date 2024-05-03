Укр

Любимые булочки королевы: рецепт венских булочек с изюмом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эти булочки очень нежные и вкусные (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 03 мая 2024, 14:56
Эти булочки очень нежные и вкусные (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эти булочки украсят ваш стол.

Пасха – это не только праздник света и надежды, но и время, когда дома наполняются невероятными ароматами свежей выпечки. Сегодня мы предлагаем вам приготовить венские булочки с изюмом, который станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Также мы писали, как приготовить хрустящие рогалики с вареньем.

Эти нежные румяные булочки с ароматной начинкой из изюма не только порадуют ваши вкусовые рецепторы, но и подарят атмосферу уюта и семейного тепла.

Классические венские булочки с изюмом

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 250 мл теплого молока
  • 7 г сухих дрожжей
  • 100 г сливочного масла
  • 80 г сахара
  • 1 яйцо
  • 1 желток
  • 1/2 ч. л. соли
  • 100 г изюма

Приготовление:

  1. В миске смешайте муку, сахар, соль и дрожжи.
  2. В другой миске взбейте яйцо и желток с теплым молоком.
  3. Добавьте молочную смесь в сухие ингредиенты, добавьте сливочное масло комнатной температуры.
  4. Замесите тесто, оно должно быть мягким и эластичным.
  5. Накройте тесто полотенцем, оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно подошло.
  6. Добавьте изюм в тесто, хорошо перемешайте.
  7. Разделите тесто на 3 части, сформуйте 3 круглые булочки.
  8. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом, оставьте их подходить еще 30 минут.
  9. Смажьте булочки желтком, посыпьте сахаром.
  10. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.

А если вы любите вкусную выпечку, рекомендуем также приготовить нежные сеннабоны с самой вкусной поливкой по рецепту "Телеграфа". Также мы писали, как приготовить гору печенья из пачки сыра.

Теги:
#Рецепт #еда-Телеграф