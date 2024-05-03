Любимые булочки королевы: рецепт венских булочек с изюмом

Эти булочки украсят ваш стол.

Пасха – это не только праздник света и надежды, но и время, когда дома наполняются невероятными ароматами свежей выпечки. Сегодня мы предлагаем вам приготовить венские булочки с изюмом, который станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Также мы писали, как приготовить хрустящие рогалики с вареньем.

Эти нежные румяные булочки с ароматной начинкой из изюма не только порадуют ваши вкусовые рецепторы, но и подарят атмосферу уюта и семейного тепла.

Классические венские булочки с изюмом

Ингредиенты:

500 г муки

250 мл теплого молока

7 г сухих дрожжей

100 г сливочного масла

80 г сахара

1 яйцо

1 желток

1/2 ч. л. соли

100 г изюма

Приготовление:

В миске смешайте муку, сахар, соль и дрожжи. В другой миске взбейте яйцо и желток с теплым молоком. Добавьте молочную смесь в сухие ингредиенты, добавьте сливочное масло комнатной температуры. Замесите тесто, оно должно быть мягким и эластичным. Накройте тесто полотенцем, оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно подошло. Добавьте изюм в тесто, хорошо перемешайте. Разделите тесто на 3 части, сформуйте 3 круглые булочки. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом, оставьте их подходить еще 30 минут. Смажьте булочки желтком, посыпьте сахаром. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-25 минут до золотистого цвета.

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