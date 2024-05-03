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Стане окрасою святкового столу: рецепт м'ясного рулету з рульки

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Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця страва стане улюбленою стравою до свята (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця страва стане улюбленою стравою до свята (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви хочете здивувати своїх гостей — приготуйте м'ясний рулет.

М'ясний рулет з рульки – це не просто страва, а справжня кулінарна симфонія, яка стане окрасою будь-якого столу. Соковите, ароматне м'ясо з начинкою на ваш смак припаде до душі всім вашим гостям. Також, пропонуємо рецепт салату з авокадо та куркою.

Як же приготувати м'ясний рулет з рульки, щоб він був не лише смачним, але й красивим?

Класичний рулет з рульки

Інгредієнти:

  • 1 рулька свиняча (близько 2 кг)
  • 2-3 зубчики часнику
  • 1 цибулина
  • 2 моркви
  • 2 лаврові листки
  • 5 горошин чорного перцю
  • сіль та перець за смаком
  • зелень петрушки

Для начинки:

  • 200 г печериць
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 2 ст. л. вершкового масла
  • сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Рульку ретельно вимийте, обсушіть і зробіть глибокий надріз вздовж кістки, не прорізаючи до кінця.
  2. М'ясо розгорніть, як книгу, посоліть, поперчіть і натріть подрібненим часником.
  3. Для начинки гриби наріжте кубиками, цибулю та моркву – дрібно.
  4. На сковороді розігрійте вершкове масло, обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте моркву та гриби. Тушкуйте 10-15 хвилин, посоліть і поперчіть.
  5. На м'ясо викладіть начинку, посипте подрібненою зеленню петрушки.
  6. Згорніть рулет, зафіксувавши його ниткою або зубочистками.
  7. Рулет натріть сіллю та перцем, викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
  8. Випікайте рулет у розігрітій до 180°C духовці протягом 2-2,5 години, періодично поливаючи його власним соком.
  9. Готовий рулет охолодіть, наріжте скибочками та подавайте до столу.

А якщо ви любите авокадо, рекомендуємо приготувати тост з авокадо та яйцем всього за 10 хвилин за рецептом "Телеграфа". Також, пропонуємо рецепт салату "Спокуса".

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