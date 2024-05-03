Стане окрасою святкового столу: рецепт м'ясного рулету з рульки
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Якщо ви хочете здивувати своїх гостей — приготуйте м'ясний рулет.
М'ясний рулет з рульки – це не просто страва, а справжня кулінарна симфонія, яка стане окрасою будь-якого столу. Соковите, ароматне м'ясо з начинкою на ваш смак припаде до душі всім вашим гостям. Також, пропонуємо рецепт салату з авокадо та куркою.
Як же приготувати м'ясний рулет з рульки, щоб він був не лише смачним, але й красивим?
Класичний рулет з рульки
Інгредієнти:
- 1 рулька свиняча (близько 2 кг)
- 2-3 зубчики часнику
- 1 цибулина
- 2 моркви
- 2 лаврові листки
- 5 горошин чорного перцю
- сіль та перець за смаком
- зелень петрушки
Для начинки:
- 200 г печериць
- 1 цибулина
- 1 морква
- 2 ст. л. вершкового масла
- сіль та перець за смаком
Приготування:
- Рульку ретельно вимийте, обсушіть і зробіть глибокий надріз вздовж кістки, не прорізаючи до кінця.
- М'ясо розгорніть, як книгу, посоліть, поперчіть і натріть подрібненим часником.
- Для начинки гриби наріжте кубиками, цибулю та моркву – дрібно.
- На сковороді розігрійте вершкове масло, обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте моркву та гриби. Тушкуйте 10-15 хвилин, посоліть і поперчіть.
- На м'ясо викладіть начинку, посипте подрібненою зеленню петрушки.
- Згорніть рулет, зафіксувавши його ниткою або зубочистками.
- Рулет натріть сіллю та перцем, викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікайте рулет у розігрітій до 180°C духовці протягом 2-2,5 години, періодично поливаючи його власним соком.
- Готовий рулет охолодіть, наріжте скибочками та подавайте до столу.
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