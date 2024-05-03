Стане окрасою святкового столу: рецепт м'ясного рулету з рульки

Якщо ви хочете здивувати своїх гостей — приготуйте м'ясний рулет.

М'ясний рулет з рульки – це не просто страва, а справжня кулінарна симфонія, яка стане окрасою будь-якого столу. Соковите, ароматне м'ясо з начинкою на ваш смак припаде до душі всім вашим гостям. Також, пропонуємо рецепт салату з авокадо та куркою.

Як же приготувати м'ясний рулет з рульки, щоб він був не лише смачним, але й красивим?

Класичний рулет з рульки

Інгредієнти:

1 рулька свиняча (близько 2 кг)

2-3 зубчики часнику

1 цибулина

2 моркви

2 лаврові листки

5 горошин чорного перцю

сіль та перець за смаком

зелень петрушки

Для начинки:

200 г печериць

1 цибулина

1 морква

2 ст. л. вершкового масла

сіль та перець за смаком

Приготування:

Рульку ретельно вимийте, обсушіть і зробіть глибокий надріз вздовж кістки, не прорізаючи до кінця. М'ясо розгорніть, як книгу, посоліть, поперчіть і натріть подрібненим часником. Для начинки гриби наріжте кубиками, цибулю та моркву – дрібно. На сковороді розігрійте вершкове масло, обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте моркву та гриби. Тушкуйте 10-15 хвилин, посоліть і поперчіть. На м'ясо викладіть начинку, посипте подрібненою зеленню петрушки. Згорніть рулет, зафіксувавши його ниткою або зубочистками. Рулет натріть сіллю та перцем, викладіть на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте рулет у розігрітій до 180°C духовці протягом 2-2,5 години, періодично поливаючи його власним соком. Готовий рулет охолодіть, наріжте скибочками та подавайте до столу.

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