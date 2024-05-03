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Станет украшением праздничного стола: рецепт мясного рулета из рульки

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Это блюдо станет любимым блюдом к празднику (изображение создано с помощью ИИ)
Это блюдо станет любимым блюдом к празднику (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите удивить своих гостей – приготовьте мясной рулет.

Мясной рулет из рульки – это не просто блюдо, а настоящая кулинарная симфония, которая станет украшением любого стола. Сочное, ароматное мясо с начинкой по вашему вкусу придется по душе всем вашим гостям. Также, предлагаем рецепт салата с авокадо и курицей.

Как приготовить мясной рулет из рульки, чтобы он был не только вкусным, но и красивым?

Классический рулет из рульки

Ингредиенты:

  • 1 рулька свиная (около 2 кг)
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 луковица
  • 2 моркови
  • 2 лавровых листа
  • 5 горошин черного перца
  • соль и перец по вкусу
  • зелень петрушки

Для начинки:

  • 200 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Рульку тщательно вымойте, обсушите и проделайте глубокий надрез вдоль кости, не прорезая до конца.
  2. Мясо разверните, как книгу, посолите, поперчите и натрите измельченным чесноком.
  3. Для начинки грибы нарежьте кубиками, лук и морковь – мелко.
  4. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и грибы. Тушите 10-15 минут, посолите и поперчите.
  5. На мясо выложите начинку, посыпьте измельченной зеленью петрушки.
  6. Сверните рулет, зафиксировав его нитью или зубочисткой.
  7. Рулет натрите солью и перцем, выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  8. Выпекайте рулет в разогретой до 180°C духовке в течение 2-2,5 часов, периодически поливая его собственным соком.
  9. Готовый рулет охладите, порежьте ломтиками и подавайте к столу.

А если вы любите авокадо, рекомендуем приготовить тост с авокадо и яйцом всего за 10 минут по рецепту "Телеграфа". Также, предлагаем рецепт салата "Искушение".

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