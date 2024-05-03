Станет украшением праздничного стола: рецепт мясного рулета из рульки
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Если вы хотите удивить своих гостей – приготовьте мясной рулет.
Мясной рулет из рульки – это не просто блюдо, а настоящая кулинарная симфония, которая станет украшением любого стола. Сочное, ароматное мясо с начинкой по вашему вкусу придется по душе всем вашим гостям. Также, предлагаем рецепт салата с авокадо и курицей.
Как приготовить мясной рулет из рульки, чтобы он был не только вкусным, но и красивым?
Классический рулет из рульки
Ингредиенты:
- 1 рулька свиная (около 2 кг)
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 луковица
- 2 моркови
- 2 лавровых листа
- 5 горошин черного перца
- соль и перец по вкусу
- зелень петрушки
Для начинки:
- 200 г шампиньонов
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 ст. л. сливочного масла
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Рульку тщательно вымойте, обсушите и проделайте глубокий надрез вдоль кости, не прорезая до конца.
- Мясо разверните, как книгу, посолите, поперчите и натрите измельченным чесноком.
- Для начинки грибы нарежьте кубиками, лук и морковь – мелко.
- На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и грибы. Тушите 10-15 минут, посолите и поперчите.
- На мясо выложите начинку, посыпьте измельченной зеленью петрушки.
- Сверните рулет, зафиксировав его нитью или зубочисткой.
- Рулет натрите солью и перцем, выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте рулет в разогретой до 180°C духовке в течение 2-2,5 часов, периодически поливая его собственным соком.
- Готовый рулет охладите, порежьте ломтиками и подавайте к столу.
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