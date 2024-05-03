Станет украшением праздничного стола: рецепт мясного рулета из рульки

Если вы хотите удивить своих гостей – приготовьте мясной рулет.

Мясной рулет из рульки – это не просто блюдо, а настоящая кулинарная симфония, которая станет украшением любого стола. Сочное, ароматное мясо с начинкой по вашему вкусу придется по душе всем вашим гостям. Также, предлагаем рецепт салата с авокадо и курицей.

Как приготовить мясной рулет из рульки, чтобы он был не только вкусным, но и красивым?

Классический рулет из рульки

Ингредиенты:

1 рулька свиная (около 2 кг)

2-3 зубчика чеснока

1 луковица

2 моркови

2 лавровых листа

5 горошин черного перца

соль и перец по вкусу

зелень петрушки

Для начинки:

200 г шампиньонов

1 луковица

1 морковь

2 ст. л. сливочного масла

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Рульку тщательно вымойте, обсушите и проделайте глубокий надрез вдоль кости, не прорезая до конца. Мясо разверните, как книгу, посолите, поперчите и натрите измельченным чесноком. Для начинки грибы нарежьте кубиками, лук и морковь – мелко. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и грибы. Тушите 10-15 минут, посолите и поперчите. На мясо выложите начинку, посыпьте измельченной зеленью петрушки. Сверните рулет, зафиксировав его нитью или зубочисткой. Рулет натрите солью и перцем, выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте рулет в разогретой до 180°C духовке в течение 2-2,5 часов, периодически поливая его собственным соком. Готовый рулет охладите, порежьте ломтиками и подавайте к столу.

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