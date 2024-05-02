Вибух свіжості: рецепт салату з авокадо та куркою

Якщо ви хочете здивувати гостей — пропонуємо приготувати салат з авокадо та куркою.

Авокадо та курка – це два інгредієнти, які чудово поєднуються між собою, створюючи не лише неймовірно смачні, але й неймовірно корисні страви. Сьогодні ми подіимось з вами рецептом салату з авокадо та куркою, який зможе прикрасити будь-який стіл.

Класичний рецепт

Цей рецепт – для тих, хто любить простоту та елегантність. Поєднання ніжного авокадо, соковитої курки, свіжих овочів та пікантного соусу створює ідеальний баланс смаків та текстур.

Інгредієнти:

1 авокадо

1 куряче філе (варене або грильоване)

50 г листя салату

1 огірок

1 помідор

1 столова ложка оливкової олії

1 столова ложка лимонного соку

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку, ложкою дістаньте м'якуш. М'якуш авокадо розімніть виделкою, додайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець. Курку наріжте кубиками. Огірок та помідор наріжте скибками. У салатницю викладіть листя салату, авокадо, курку, огірок та помідор. Полийте салат заправкою, перемішайте.

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