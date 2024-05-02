Вибух свіжості: рецепт салату з авокадо та куркою
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Якщо ви хочете здивувати гостей — пропонуємо приготувати салат з авокадо та куркою.
Авокадо та курка – це два інгредієнти, які чудово поєднуються між собою, створюючи не лише неймовірно смачні, але й неймовірно корисні страви. Сьогодні ми подіимось з вами рецептом салату з авокадо та куркою, який зможе прикрасити будь-який стіл.
Класичний рецепт
Цей рецепт – для тих, хто любить простоту та елегантність. Поєднання ніжного авокадо, соковитої курки, свіжих овочів та пікантного соусу створює ідеальний баланс смаків та текстур.
Інгредієнти:
- 1 авокадо
- 1 куряче філе (варене або грильоване)
- 50 г листя салату
- 1 огірок
- 1 помідор
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 столова ложка лимонного соку
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку, ложкою дістаньте м'якуш.
- М'якуш авокадо розімніть виделкою, додайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець.
- Курку наріжте кубиками.
- Огірок та помідор наріжте скибками.
- У салатницю викладіть листя салату, авокадо, курку, огірок та помідор.
- Полийте салат заправкою, перемішайте.
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