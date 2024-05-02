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Вибух свіжості: рецепт салату з авокадо та куркою

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей салат прикрасить будь-який стіл (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей салат прикрасить будь-який стіл (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви хочете здивувати гостей — пропонуємо приготувати салат з авокадо та куркою.

Авокадо та курка – це два інгредієнти, які чудово поєднуються між собою, створюючи не лише неймовірно смачні, але й неймовірно корисні страви. Сьогодні ми подіимось з вами рецептом салату з авокадо та куркою, який зможе прикрасити будь-який стіл.

Класичний рецепт

Цей рецепт – для тих, хто любить простоту та елегантність. Поєднання ніжного авокадо, соковитої курки, свіжих овочів та пікантного соусу створює ідеальний баланс смаків та текстур.

Інгредієнти:

  • 1 авокадо
  • 1 куряче філе (варене або грильоване)
  • 50 г листя салату
  • 1 огірок
  • 1 помідор
  • 1 столова ложка оливкової олії
  • 1 столова ложка лимонного соку
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку, ложкою дістаньте м'якуш.
  2. М'якуш авокадо розімніть виделкою, додайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець.
  3. Курку наріжте кубиками.
  4. Огірок та помідор наріжте скибками.
  5. У салатницю викладіть листя салату, авокадо, курку, огірок та помідор.
  6. Полийте салат заправкою, перемішайте.

А якщо ви любите авокадо, рекомендуємо приготувати тост з авокадо та яйцем всього за 10 хвилин за рецептом "Телеграфа". Також, пропонуємо рецепт салату "Спокуса".

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#Рецепт #Салат #їжа-Телеграф