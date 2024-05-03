Сніданок для тих, хто худне: рецепт ПП-сирників

Якщо ви сидите на дієті, пропонуємо вам рецепт ПП-сирників.

Сирники – це не лише улюблена страва з дитинства, але й чудовий сніданок, який наповнить вас енергією на цілий день. Проте, класичні сирники часто містять багато цукру та білого борошна, що не завжди корисно для фігури та здоров'я. Також, пропонуємо рецепт сирників з бананом.

Як же приготувати смачні та корисні сирники, які не зашкодять вашій дієті?

Сирники з вівсяними пластівцями

Інгредієнти:

500 г знежиреного сиру

1 яйце

3 ст. л. вівсяних пластівців

1 ст. л. меду (за бажанням)

дрібка солі

ванільний екстракт (за бажанням)

Приготування:

Змішайте сир, яйце, вівсяні пластівці, мед, сіль та ванільний екстракт до однорідної маси. Сформуйте з сирної маси сирники та обваляйте їх у вівсяних пластівцях. Обсмажте сирники на сковороді з антипригарним покриттям без олії на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку.

Подавайте сирники з йогуртом, ягодами, фруктами або медом.

Порада:

Не бійтеся експериментувати! Додавайте до сирників родзинки, курагу, горіхи, корицю, какао або інші спеції за своїм смаком.

Готові сирники подаємо з улюбленим напоєм. Також, пропонуємо рецепт сирників із секретом.