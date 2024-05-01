Одне яйце і три банани: так смачно ви ще не снідали

Простіше рецепту ви не знайдете

Пишні, ароматні сирнички — один із найулюбленіших і найпопулярніших сніданків. Проте будь-яку страву рано чи пізно хочеться урізноманітнити.

Досвідчені кулінари вже вигадали багато різних варіантів сирничків, проте таких ви точно ще не пробували. Додайте в тісто три банани — і ви здивуєтеся результату. Такі сирники ви приготуєте дуже швидко — поки сім’я вмивається і чиститиме зуби. Рецептом діляться "Ідеї для сніданку та вечері".

Як приготувати бананові сирники

Інгредієнти:

сир – 0,5 кг;

борошно — 100 г.

куряче яйце – 1 шт.

цукор — 100 г, але можна менше;

банани – 3 шт.;

розпушувач – 1 ч. л.;

рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Сир перетираємо через сито і змішуємо з борошном, просіяним з розпушувачем. В отриману масу додаємо куряче яйце, сіль та цукор, все ретельно перемішуємо. Чистимо та подрібнюємо банани, відправляємо їх у сирне тісто і перемішуємо їх до однорідності. З отриманої маси формуємо сирники, кожен обвалюємо в борошні. Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо сирники та обсмажуємо їх по 4 — 5 хвилин з кожного боку, до утворення золотистої скоринки. Після цього накриваємо сковороду кришкою і прогріваємо сирники ще 3 хвилини.

Готові сирники подаємо з улюбленим напоєм. Близькі захочуть снідати так щоранку.