Одне яйце і три банани: так смачно ви ще не снідали
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Простіше рецепту ви не знайдете
Пишні, ароматні сирнички — один із найулюбленіших і найпопулярніших сніданків. Проте будь-яку страву рано чи пізно хочеться урізноманітнити.
Досвідчені кулінари вже вигадали багато різних варіантів сирничків, проте таких ви точно ще не пробували. Додайте в тісто три банани — і ви здивуєтеся результату. Такі сирники ви приготуєте дуже швидко — поки сім’я вмивається і чиститиме зуби. Рецептом діляться "Ідеї для сніданку та вечері".
Як приготувати бананові сирники
Інгредієнти:
- сир – 0,5 кг;
- борошно — 100 г.
- куряче яйце – 1 шт.
- цукор — 100 г, але можна менше;
- банани – 3 шт.;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- рослинна олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- Сир перетираємо через сито і змішуємо з борошном, просіяним з розпушувачем. В отриману масу додаємо куряче яйце, сіль та цукор, все ретельно перемішуємо.
- Чистимо та подрібнюємо банани, відправляємо їх у сирне тісто і перемішуємо їх до однорідності. З отриманої маси формуємо сирники, кожен обвалюємо в борошні.
- Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо сирники та обсмажуємо їх по 4 — 5 хвилин з кожного боку, до утворення золотистої скоринки. Після цього накриваємо сковороду кришкою і прогріваємо сирники ще 3 хвилини.
Готові сирники подаємо з улюбленим напоєм. Близькі захочуть снідати так щоранку.