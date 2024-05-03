Завтрак для худеющих: рецепт ПП-сырников
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Если вы сидите на диете, предлагаем вам рецепт ПП-творожников.
Сырники – это не только любимое блюдо с детства, но и отличный завтрак, который наполнит вас энергией на целый день. Тем не менее, классические творожники часто содержат много сахара и белой муки, что не всегда полезно для фигуры и здоровья. Также предлагаем рецепт сырников с бананом.
Как приготовить вкусные и полезные сырники, которые не повредят вашей диете?
Сырники с овсяными хлопьями
Ингредиенты:
- 500 г обезжиренного творога
- 1 яйцо
- 3 ст. л. овсяных хлопьев
- 1 ст. л. меда (по желанию)
- щепотка соли
- ванильный экстракт (по желанию)
Приготовление:
- Смешайте творог, яйцо, овсяные хлопья, мед, соль и ванильный экстракт до однородной массы.
- Сформируйте из сырной массы сырники и обваляйте их в овсяных хлопьях.
- Обжарьте творожники на сковороде с антипригарным покрытием без масла на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны.
Подавайте сырники с йогуртом, ягодами, фруктами или медом.
Совет:
Не бойтесь экспериментировать! Добавляйте к сырникам изюм, курагу, орехи, корицу, какао или другие специи по своему вкусу.
Готовые сырники подаем с любимым напитком. Также предлагаем рецепт сырников с секретом.