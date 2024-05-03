Завтрак для худеющих: рецепт ПП-сырников

Если вы сидите на диете, предлагаем вам рецепт ПП-творожников.

Сырники – это не только любимое блюдо с детства, но и отличный завтрак, который наполнит вас энергией на целый день. Тем не менее, классические творожники часто содержат много сахара и белой муки, что не всегда полезно для фигуры и здоровья. Также предлагаем рецепт сырников с бананом.

Как приготовить вкусные и полезные сырники, которые не повредят вашей диете?

Сырники с овсяными хлопьями

Ингредиенты:

500 г обезжиренного творога

1 яйцо

3 ст. л. овсяных хлопьев

1 ст. л. меда (по желанию)

щепотка соли

ванильный экстракт (по желанию)

Приготовление:

Смешайте творог, яйцо, овсяные хлопья, мед, соль и ванильный экстракт до однородной массы. Сформируйте из сырной массы сырники и обваляйте их в овсяных хлопьях. Обжарьте творожники на сковороде с антипригарным покрытием без масла на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны.

Подавайте сырники с йогуртом, ягодами, фруктами или медом.

Совет:

Не бойтесь экспериментировать! Добавляйте к сырникам изюм, курагу, орехи, корицу, какао или другие специи по своему вкусу.

Готовые сырники подаем с любимым напитком. Также предлагаем рецепт сырников с секретом.