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Завтрак для худеющих: рецепт ПП-сырников

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Сырники можно даже на диете (изображение создано с помощью ИИ)
Сырники можно даже на диете (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы сидите на диете, предлагаем вам рецепт ПП-творожников.

Сырники – это не только любимое блюдо с детства, но и отличный завтрак, который наполнит вас энергией на целый день. Тем не менее, классические творожники часто содержат много сахара и белой муки, что не всегда полезно для фигуры и здоровья. Также предлагаем рецепт сырников с бананом.

Как приготовить вкусные и полезные сырники, которые не повредят вашей диете?

Сырники с овсяными хлопьями

Ингредиенты:

  • 500 г обезжиренного творога
  • 1 яйцо
  • 3 ст. л. овсяных хлопьев
  • 1 ст. л. меда (по желанию)
  • щепотка соли
  • ванильный экстракт (по желанию)

Приготовление:

  1. Смешайте творог, яйцо, овсяные хлопья, мед, соль и ванильный экстракт до однородной массы.
  2. Сформируйте из сырной массы сырники и обваляйте их в овсяных хлопьях.
  3. Обжарьте творожники на сковороде с антипригарным покрытием без масла на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны.

Подавайте сырники с йогуртом, ягодами, фруктами или медом.

Совет:

Не бойтесь экспериментировать! Добавляйте к сырникам изюм, курагу, орехи, корицу, какао или другие специи по своему вкусу.

Готовые сырники подаем с любимым напитком. Также предлагаем рецепт сырников с секретом.

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#Рецепт #Сырники #еда-Телеграф