Ще встигнете приготувати на Великдень: м'ясний рулет із грибами та сиром
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Одна з найкращих закусок для будь-якого святкового столу
Відповідальні господині, ймовірно, не лише склали меню до святкового столу, але й встигли дещо приготувати до свята. Дехто уже спік паску, а хтось приготував запечене м’ясо в рукаві.
Сьогодні ми пропонуємо ще один рецепт неймовірно смачного м'ясного рулета з грибами та сиром. А поділилися ним на Instagram-сторінці "nataliia_zhuk_cooking".
Як приготувати м'ясний рулет з грибами та сиром
Інгредієнти:
- 1-1,5 кг свинини (краще взяти вирізку);
- приправа для м'яса;
- 2-3 зубчики часнику;
- 2-3 чайні ложки гірчиці;
- 400 г грибів печериць;
- 1 цибулина сіль, перець – за смаком;
- суміш зелені;
- 100 г твердого сиру;
Спосіб приготування:
- Шматок м'яса розрізати і трохи відбити його.
- Посипати приправою для м'яса, а також натріть 2 зубчики часнику та викласти зверху гірчицю. Натерти цим один бік.
- Викласти пласт м'яса на харчову плівку, там само зробити з іншим боком, залишити маринуватися у холодильнику щонайменше на 2 години або на ніч.
- Печериці промити, просушити, обсмажити.
- Коли випарується зайва рідина, додати олію та нарізану цибулю, обсмажити до готовності.
- Посолити, поперчити за смаком, додати суміш сушеної зелені, перемішати та смажити кілька хвилин.
- Викласти гриби на м'ясо, посипати натертим сиром, щільно скрутити рулет та перев'язати ниткою для надійності.
- Замотати рулет у пергамент та два листи фольги.
- Запікати у попередньо розігрітій до 160 градусів духовці близько півтори години.
- Після цього духовку вимкнути і залишити м'ясо постояти в духовці приблизно 30-40 хвилин.
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