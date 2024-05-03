Ще встигнете приготувати на Великдень: м'ясний рулет із грибами та сиром

Одна з найкращих закусок для будь-якого святкового столу

Відповідальні господині, ймовірно, не лише склали меню до святкового столу, але й встигли дещо приготувати до свята. Дехто уже спік паску, а хтось приготував запечене м’ясо в рукаві.

Сьогодні ми пропонуємо ще один рецепт неймовірно смачного м'ясного рулета з грибами та сиром. А поділилися ним на Instagram-сторінці "nataliia_zhuk_cooking".

Як приготувати м'ясний рулет з грибами та сиром

Інгредієнти:

1-1,5 кг свинини (краще взяти вирізку);

приправа для м'яса;

2-3 зубчики часнику;

2-3 чайні ложки гірчиці;

400 г грибів печериць;

1 цибулина сіль, перець – за смаком;

суміш зелені;

100 г твердого сиру;

Спосіб приготування:

Шматок м'яса розрізати і трохи відбити його. Посипати приправою для м'яса, а також натріть 2 зубчики часнику та викласти зверху гірчицю. Натерти цим один бік. Викласти пласт м'яса на харчову плівку, там само зробити з іншим боком, залишити маринуватися у холодильнику щонайменше на 2 години або на ніч. Печериці промити, просушити, обсмажити. Коли випарується зайва рідина, додати олію та нарізану цибулю, обсмажити до готовності. Посолити, поперчити за смаком, додати суміш сушеної зелені, перемішати та смажити кілька хвилин. Викласти гриби на м'ясо, посипати натертим сиром, щільно скрутити рулет та перев'язати ниткою для надійності. Замотати рулет у пергамент та два листи фольги. Запікати у попередньо розігрітій до 160 градусів духовці близько півтори години. Після цього духовку вимкнути і залишити м'ясо постояти в духовці приблизно 30-40 хвилин.

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