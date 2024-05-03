Еще успеете приготовить на Пасху: мясной рулет с грибами и сыром
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Одна из самых лучших закусок для любого праздничного стола
Ответственные хозяйки, вероятно, не только составили меню к праздничному столу, но и успели кое-что приготовить к празднику. Кое-кто уже спек кулич, а кто-то приготовил запеченное мясо в рукаве.
Сегодня мы предлагаем еще один рецепт невероятно вкусного мясного рулета с грибами и сыром. А поделились им на Instagram-странице "nataliia_zhuk_cooking".
Как приготовить мясной рулет с грибами и сыром
Ингредиенты:
- 1-1,5 кг свинины (лучше взять вырезку);
- приправа для мяса;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 2-3 чайные ложки горчицы;
- 400 г грибов шампиньонов;
- 1 луковица соль, перец – по вкусу;
- смесь зелени;
- 100 г твердого творога;
Способ приготовления:
- Кусок мяса разрезать и немного отбить его.
- Посыпать приправой для мяса, а также натереть 2 зубчика чеснока и выложить сверху горчицу. Натереть этим одну сторону.
- Выложить пласт мяса на пищевую пленку, то же сделать с другой стороной, оставить мариноваться в холодильнике как минимум на 2 часа или на ночь.
- Шампиньоны промыть, просушить, обжарить.
- Когда испарится лишняя жидкость, добавить масло и нарезанный лук, обжарить до готовности.
- Посолить, поперчить по вкусу, добавить смесь сушёной зелени, перемешать и жарить несколько минут.
- Выложить грибы на мясо, посыпать натертым сыром, плотно свернуть рулет и перевязать нитью для надежности.
- Замотать рулет в пергамент и два листа фольги.
- Запекать в предварительно разогретой до 160 градусов духовке около полутора часов.
- После этого духовку выключить и оставить мясо постоять в духовке примерно 30-40 минут.
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