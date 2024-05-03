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Еще успеете приготовить на Пасху: мясной рулет с грибами и сыром

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Это блюдо понравится гостям
Это блюдо понравится гостям. Фото 1000.menu

Одна из самых лучших закусок для любого праздничного стола

Ответственные хозяйки, вероятно, не только составили меню к праздничному столу, но и успели кое-что приготовить к празднику. Кое-кто уже спек кулич, а кто-то приготовил запеченное мясо в рукаве.

Сегодня мы предлагаем еще один рецепт невероятно вкусного мясного рулета с грибами и сыром. А поделились им на Instagram-странице "nataliia_zhuk_cooking".

Как приготовить мясной рулет с грибами и сыром

Ингредиенты:

  • 1-1,5 кг свинины (лучше взять вырезку);
  • приправа для мяса;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 2-3 чайные ложки горчицы;
  • 400 г грибов шампиньонов;
  • 1 луковица соль, перец – по вкусу;
  • смесь зелени;
  • 100 г твердого творога;

Способ приготовления:

  1. Кусок мяса разрезать и немного отбить его.
  2. Посыпать приправой для мяса, а также натереть 2 зубчика чеснока и выложить сверху горчицу. Натереть этим одну сторону.
  3. Выложить пласт мяса на пищевую пленку, то же сделать с другой стороной, оставить мариноваться в холодильнике как минимум на 2 часа или на ночь.
  4. Шампиньоны промыть, просушить, обжарить.
  5. Когда испарится лишняя жидкость, добавить масло и нарезанный лук, обжарить до готовности.
  6. Посолить, поперчить по вкусу, добавить смесь сушёной зелени, перемешать и жарить несколько минут.
  7. Выложить грибы на мясо, посыпать натертым сыром, плотно свернуть рулет и перевязать нитью для надежности.
  8. Замотать рулет в пергамент и два листа фольги.
  9. Запекать в предварительно разогретой до 160 градусов духовке около полутора часов.
  10. После этого духовку выключить и оставить мясо постоять в духовке примерно 30-40 минут.

Раньше мы писали, как приготовить куриный паштет. Также мы предлагаем вам рецепт запеченной курицы.

Теги:
#Мясо #Сыр #Рулет #Грибы #Готовим дома