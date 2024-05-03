Еще успеете приготовить на Пасху: мясной рулет с грибами и сыром

Одна из самых лучших закусок для любого праздничного стола

Ответственные хозяйки, вероятно, не только составили меню к праздничному столу, но и успели кое-что приготовить к празднику. Кое-кто уже спек кулич, а кто-то приготовил запеченное мясо в рукаве.

Сегодня мы предлагаем еще один рецепт невероятно вкусного мясного рулета с грибами и сыром. А поделились им на Instagram-странице "nataliia_zhuk_cooking".

Как приготовить мясной рулет с грибами и сыром

Ингредиенты:

1-1,5 кг свинины (лучше взять вырезку);

приправа для мяса;

2-3 зубчика чеснока;

2-3 чайные ложки горчицы;

400 г грибов шампиньонов;

1 луковица соль, перец – по вкусу;

смесь зелени;

100 г твердого творога;

Способ приготовления:

Кусок мяса разрезать и немного отбить его. Посыпать приправой для мяса, а также натереть 2 зубчика чеснока и выложить сверху горчицу. Натереть этим одну сторону. Выложить пласт мяса на пищевую пленку, то же сделать с другой стороной, оставить мариноваться в холодильнике как минимум на 2 часа или на ночь. Шампиньоны промыть, просушить, обжарить. Когда испарится лишняя жидкость, добавить масло и нарезанный лук, обжарить до готовности. Посолить, поперчить по вкусу, добавить смесь сушёной зелени, перемешать и жарить несколько минут. Выложить грибы на мясо, посыпать натертым сыром, плотно свернуть рулет и перевязать нитью для надежности. Замотать рулет в пергамент и два листа фольги. Запекать в предварительно разогретой до 160 градусов духовке около полутора часов. После этого духовку выключить и оставить мясо постоять в духовке примерно 30-40 минут.

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