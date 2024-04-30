Візьміть авокадо, пару яєць та огірок: простий салат вразить гостей
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Від такої страви нереально відірватися
Заморський фрукт з ніжною і маслянистою структурою авокадо давно уже став звичним на столах українців. Як правило, його їдять просто так на сніданок з яєшнею або роблять з продуктом бутерброди з червоною рибою.
Нерідко авокадо є інгредієнтом смачних та корисних салатів. Одним із таких ми сьогодні хочемо поділитися, інформують на Instagram-сторінці "reeixit".
Як приготувати салат з авокадо, огірками та яйцями
Інгредієнти:
- половина авокадо;
- 2 варені яйця;
- 1 невеликий огірок;
- перець та сіль;
- сметана чи йогурт;
Спосіб приготування:
- Авокадо розрізати, розім'яти виделкою.
- Огірок та яйце натерти на тертку, посолити, поперчити.
- Інгредієнти змішати, заправити сметаною або жирним йогуртом, перемішати.
А якщо ви любите авокадо, рекомендуємо приготувати тост з авокадо та яйцем всього за 10 хвилин за рецептом "Телеграфа". Це одна з улюблених страв Арнольда Шварценеггера на сніданок, перекус чи обід.