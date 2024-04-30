Візьміть авокадо, пару яєць та огірок: простий салат вразить гостей

Від такої страви нереально відірватися

Заморський фрукт з ніжною і маслянистою структурою авокадо давно уже став звичним на столах українців. Як правило, його їдять просто так на сніданок з яєшнею або роблять з продуктом бутерброди з червоною рибою.

Нерідко авокадо є інгредієнтом смачних та корисних салатів. Одним із таких ми сьогодні хочемо поділитися, інформують на Instagram-сторінці "reeixit".

Як приготувати салат з авокадо, огірками та яйцями

Інгредієнти:

половина авокадо;

2 варені яйця;

1 невеликий огірок;

перець та сіль;

сметана чи йогурт;

Спосіб приготування:

Авокадо розрізати, розім'яти виделкою. Огірок та яйце натерти на тертку, посолити, поперчити. Інгредієнти змішати, заправити сметаною або жирним йогуртом, перемішати.

А якщо ви любите авокадо, рекомендуємо приготувати тост з авокадо та яйцем всього за 10 хвилин за рецептом "Телеграфа". Це одна з улюблених страв Арнольда Шварценеггера на сніданок, перекус чи обід.