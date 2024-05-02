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Взрыв свежести: рецепт салата с авокадо и курицей

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот салат украсит любой стол (изображение создано с помощью ИИ)
Этот салат украсит любой стол (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите удивить гостей – предлагаем приготовить салат с авокадо и курицей.

Авокадо и курица – это два ингредиента, прекрасно сочетающихся между собой, создавая не только невероятно вкусные, но и невероятно полезные блюда. Сегодня мы подеемся с вами рецептом салата с авокадо и курицей, который сможет украсить любой стол.

Классический рецепт

Этот рецепт – для тех, кто любит простоту и элегантность. Сочетание нежного авокадо, сочной курицы, свежих овощей и пикантного соуса создает идеальный баланс вкуса и текстуры.

Ингредиенты:

  • 1 авокадо
  • 1 куриное филе (вареное или грилированное)
  • 50 г листьев салата
  • 1 огурец
  • 1 помидор
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, ложкой достаньте мякоть.
  2. Мякоть авокадо разомните вилкой, добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
  3. Курицу нарежьте кубиками.
  4. Огурец и помидор нарезать ломтиками.
  5. В салатницу выложите листья салата, авокадо, курицу, огурец и помидор.
  6. Полейте салат заправкой, перемешайте.

А если вы любите авокадо, рекомендуем приготовить тост с авокадо и яйцом всего за 10 минут по рецепту "Телеграфа". Также, предлагаем рецепт салата "Искушение".

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#Рецепт #Салат #еда-Телеграф