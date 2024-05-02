Взрыв свежести: рецепт салата с авокадо и курицей
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Если вы хотите удивить гостей – предлагаем приготовить салат с авокадо и курицей.
Авокадо и курица – это два ингредиента, прекрасно сочетающихся между собой, создавая не только невероятно вкусные, но и невероятно полезные блюда. Сегодня мы подеемся с вами рецептом салата с авокадо и курицей, который сможет украсить любой стол.
Классический рецепт
Этот рецепт – для тех, кто любит простоту и элегантность. Сочетание нежного авокадо, сочной курицы, свежих овощей и пикантного соуса создает идеальный баланс вкуса и текстуры.
Ингредиенты:
- 1 авокадо
- 1 куриное филе (вареное или грилированное)
- 50 г листьев салата
- 1 огурец
- 1 помидор
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 столовая ложка лимонного сока
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, ложкой достаньте мякоть.
- Мякоть авокадо разомните вилкой, добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
- Курицу нарежьте кубиками.
- Огурец и помидор нарезать ломтиками.
- В салатницу выложите листья салата, авокадо, курицу, огурец и помидор.
- Полейте салат заправкой, перемешайте.
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