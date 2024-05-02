Взрыв свежести: рецепт салата с авокадо и курицей

Если вы хотите удивить гостей – предлагаем приготовить салат с авокадо и курицей.

Авокадо и курица – это два ингредиента, прекрасно сочетающихся между собой, создавая не только невероятно вкусные, но и невероятно полезные блюда. Сегодня мы подеемся с вами рецептом салата с авокадо и курицей, который сможет украсить любой стол.

Классический рецепт

Этот рецепт – для тех, кто любит простоту и элегантность. Сочетание нежного авокадо, сочной курицы, свежих овощей и пикантного соуса создает идеальный баланс вкуса и текстуры.

Ингредиенты:

1 авокадо

1 куриное филе (вареное или грилированное)

50 г листьев салата

1 огурец

1 помидор

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка лимонного сока

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, ложкой достаньте мякоть. Мякоть авокадо разомните вилкой, добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Курицу нарежьте кубиками. Огурец и помидор нарезать ломтиками. В салатницу выложите листья салата, авокадо, курицу, огурец и помидор. Полейте салат заправкой, перемешайте.

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