Не рецепт, а золото: такий пісний салат ви приготуєте на раз-два

Від такого салату будуть у захваті абсолютно всі

Під час Великого посту не можна їсти продукти тваринного походження. Однак що робити, якщо все ж таки хочеться поласувати ситними та смачними стравами? У цих ситуаціях рятують різноманітні салати.

Сьогодні разом з Рixelinform поділимося пікантним салатом, який доречний буде до пісного столу. У його складі лише три інгредієнти — пекінська капуста, салат та зелень. Однак спробуйте додати незвичайну заправку – і страву зметуть за секунди. Перевіримо?

Як приготувати салат з пекінської капусти та буряків

Інгредієнти:

буряк – 1 шт.;

пекінська капуста – 150 г;

зелена цибуля та петрушка — до свого смаку;

олія – 3 ст. л.;

лимонний сік – 2 ст. л.;

мед — ½ ч. л;

гірчиця французька — 1 ч. л.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Відварюємо до готовності буряк. Коли він охолоне, чистимо і натираємо на тертці. Пекінську капусту миємо та дрібно нарізаємо. Дрібно шаткуємо зелену цибулю і петрушку. Для приготування заправки змішуємо олію з лимонним соком, гірчицею, медом і сіллю. Змішуємо підготовлені інгредієнти, заправляємо салат. Все ретельно перемішуємо та подаємо до столу.

До такого легкого салату можна подати пісні котлети. Близькі й наїдяться, і отримають масу насолоди.