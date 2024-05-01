Не рецепт, а золото: такий пісний салат ви приготуєте на раз-два
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Від такого салату будуть у захваті абсолютно всі
Під час Великого посту не можна їсти продукти тваринного походження. Однак що робити, якщо все ж таки хочеться поласувати ситними та смачними стравами? У цих ситуаціях рятують різноманітні салати.
Сьогодні разом з Рixelinform поділимося пікантним салатом, який доречний буде до пісного столу. У його складі лише три інгредієнти — пекінська капуста, салат та зелень. Однак спробуйте додати незвичайну заправку – і страву зметуть за секунди. Перевіримо?
Як приготувати салат з пекінської капусти та буряків
Інгредієнти:
- буряк – 1 шт.;
- пекінська капуста – 150 г;
- зелена цибуля та петрушка — до свого смаку;
- олія – 3 ст. л.;
- лимонний сік – 2 ст. л.;
- мед — ½ ч. л;
- гірчиця французька — 1 ч. л.;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Відварюємо до готовності буряк. Коли він охолоне, чистимо і натираємо на тертці.
- Пекінську капусту миємо та дрібно нарізаємо. Дрібно шаткуємо зелену цибулю і петрушку.
- Для приготування заправки змішуємо олію з лимонним соком, гірчицею, медом і сіллю.
- Змішуємо підготовлені інгредієнти, заправляємо салат. Все ретельно перемішуємо та подаємо до столу.
До такого легкого салату можна подати пісні котлети. Близькі й наїдяться, і отримають масу насолоди.