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Не рецепт, а золото: такий пісний салат ви приготуєте на раз-два

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пісний салат з пекінки та буряків
Пісний салат з пекінки та буряків. Фото babusyni-retsepty

Від такого салату будуть у захваті абсолютно всі

Під час Великого посту не можна їсти продукти тваринного походження. Однак що робити, якщо все ж таки хочеться поласувати ситними та смачними стравами? У цих ситуаціях рятують різноманітні салати.

Сьогодні разом з Рixelinform поділимося пікантним салатом, який доречний буде до пісного столу. У його складі лише три інгредієнти — пекінська капуста, салат та зелень. Однак спробуйте додати незвичайну заправку – і страву зметуть за секунди. Перевіримо?

Як приготувати салат з пекінської капусти та буряків

Інгредієнти:

  • буряк – 1 шт.;
  • пекінська капуста – 150 г;
  • зелена цибуля та петрушка — до свого смаку;
  • олія – 3 ст. л.;
  • лимонний сік – 2 ст. л.;
  • мед — ½ ч. л;
  • гірчиця французька — 1 ч. л.;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо до готовності буряк. Коли він охолоне, чистимо і натираємо на тертці.
  2. Пекінську капусту миємо та дрібно нарізаємо. Дрібно шаткуємо зелену цибулю і петрушку.
  3. Для приготування заправки змішуємо олію з лимонним соком, гірчицею, медом і сіллю.
  4. Змішуємо підготовлені інгредієнти, заправляємо салат. Все ретельно перемішуємо та подаємо до столу.

До такого легкого салату можна подати пісні котлети. Близькі й наїдяться, і отримають масу насолоди.

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