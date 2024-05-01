Ні рису, ні кукурудзи в цьому крабовому: такий салат подаватимете каструлями на великодній стіл (фото)

Так салат ви ще не готували

Здається, що здивувати салатом із крабовими паличками неможливо. Класичний рецепт цієї страви відомий давно, але кулінари стараються та вигадують нові рецепти практично щодня.

Попри всю різноманітність рецептів, як правило, до салату ми додаємо варений рис, яйця, самі крабові палички, консервовану кукурудзу та за бажанням огірки, заправляючи все майонезом. Сьогодні пропонуємо разом із журналом "Люблю готувати" не відварювати рис та не витрачати гроші на консервовану кукурудзу.

Сьогодні ми приготуємо цей популярний салат із грибами. Спробувавши раз, ви захочете обов’язково подати таку страву до великоднього столу, щоб порадувати близьких та друзів. Однак відразу подвоювати всі інгредієнти — вони обов’язково вимагатимуть ще й ще.

Як приготувати крабові палички з грибами

Інгредієнти:

мариновані гриби — 1/2 кг;

крабові палички — 16 шт.;

цибуля — 1 шт.;

куряче яйце — 1 шт.;

майонез, спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування:

З маринованих грибів зливаємо рідину, дрібно нарізаємо їх. При необхідності розморожуємо крабові палички, чистимо їх та нарізаємо кубиками. Відварюємо яйце круто. Даємо йому охолонути, чистимо від шкаралупи та дрібно нарізаємо. Чистимо та також дрібно нарізаємо цибулю. Підготовлені інгредієнти відправляємо до салатника. Солимо, заправляємо майонезом і ретельно перемішуємо.

Фото: Телеграф

Якщо залишилося трохи крабових паличок, приготуйте їх незвичайний пиріг. Вийде чудово.