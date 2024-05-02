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Підкорять ваше серце: рецепт кростіні з грибами

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Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Кростіні з грибами прикрасять ваш стіл (зображення створено за допомогою ШІ)
Кростіні з грибами прикрасять ваш стіл (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви хочете здивувати своїх гостей, але не витрачати багато часу на приготування їжі — пропонуємо приготувати кростіні з грибами.

Кростіні – це італійські закуски на гріночках, які вражають не лише простотою приготування, але й безмежними можливостями для експериментів. А якщо додати до них ще й ароматні лісові дари – гриби, то отримаємо справжню феєрію смаків, що підкорить серця найвибагливіших гурманів. Також, ми писали, як приготувати бюджетну закуску з буряка та оселедця до великоднього столу.

1. Кростіні з білими грибами та вершковим сиром

Цей рецепт – класика італійської кухні, яка поєднує в собі ніжність вершкового сиру, насичений грибний аромат та хрумкість свіжого хліба.

Інгредієнти:

  • 200 г білих грибів
  • 1 цибулина
  • 2 зубчики часнику
  • 150 г вершкового сиру
  • 50 г вершків
  • 1 столова ложка оливкової олії
  • Сіль та перець за смаком
  • Багет

Приготування:

  1. Гриби очистіть, наріжте кубиками.
  2. Цибулю дрібно наріжте, часник подрібніть.
  3. Розігрійте оливкову олію на сковороді, обсмажте цибулю до золотистого кольору.
  4. Додайте часник і гриби, смажте 10-15 хвилин, поки гриби не стануть м'якими.
  5. Додайте вершки та вершковий сир, тушкуйте на повільному вогні, поки соус не загусне.
  6. Посоліть, поперчіть за смаком.
  7. Багет наріжте скибками, підсмажте на грилі або в духовці.
  8. Викладіть грибну суміш на грінки, прикрасьте свіжою зеленню.

2. Кростіні з печерицями та часником

Цей рецепт – для любителів пікантних смаків. Печериці, часник та трохи гострого перцю створюють вибухову комбінацію, яка не залишить байдужими.

Інгредієнти:

  • 300 г печериць
  • 4 зубчики часнику
  • 1 гострий перець (за бажанням)
  • 3 столові ложки оливкової олії
  • Сіль та перець за смаком
  • Багет

Приготування:

  1. Печериці очистіть, наріжте скибками.
  2. Часник та перець подрібніть.
  3. Розігрійте оливкову олію на сковороді, обсмажте часник та перець протягом 30 секунд.
  4. Додайте печериці, смажте 10-15 хвилин, поки вони не стануть м'якими.
  5. Посоліть, поперчіть за смаком.
  6. Багет наріжте скибками, підсмажте на грилі або в духовці.
  7. Викладіть грибну суміш на грінки, прикрасьте свіжою зеленню.

А якщо ви любите рибу, рекомендуємо приготувати її з шапочкою зі сметани та моркви за рецептом "Телеграфа".Також, пропонуємо вам рецепт оселедця під периною.

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