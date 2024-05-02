Підкорять ваше серце: рецепт кростіні з грибами

Якщо ви хочете здивувати своїх гостей, але не витрачати багато часу на приготування їжі — пропонуємо приготувати кростіні з грибами.

Кростіні – це італійські закуски на гріночках, які вражають не лише простотою приготування, але й безмежними можливостями для експериментів. А якщо додати до них ще й ароматні лісові дари – гриби, то отримаємо справжню феєрію смаків, що підкорить серця найвибагливіших гурманів. Також, ми писали, як приготувати бюджетну закуску з буряка та оселедця до великоднього столу.

1. Кростіні з білими грибами та вершковим сиром

Цей рецепт – класика італійської кухні, яка поєднує в собі ніжність вершкового сиру, насичений грибний аромат та хрумкість свіжого хліба.

Інгредієнти:

200 г білих грибів

1 цибулина

2 зубчики часнику

150 г вершкового сиру

50 г вершків

1 столова ложка оливкової олії

Сіль та перець за смаком

Багет

Приготування:

Гриби очистіть, наріжте кубиками. Цибулю дрібно наріжте, часник подрібніть. Розігрійте оливкову олію на сковороді, обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте часник і гриби, смажте 10-15 хвилин, поки гриби не стануть м'якими. Додайте вершки та вершковий сир, тушкуйте на повільному вогні, поки соус не загусне. Посоліть, поперчіть за смаком. Багет наріжте скибками, підсмажте на грилі або в духовці. Викладіть грибну суміш на грінки, прикрасьте свіжою зеленню.

2. Кростіні з печерицями та часником

Цей рецепт – для любителів пікантних смаків. Печериці, часник та трохи гострого перцю створюють вибухову комбінацію, яка не залишить байдужими.

Інгредієнти:

300 г печериць

4 зубчики часнику

1 гострий перець (за бажанням)

3 столові ложки оливкової олії

Сіль та перець за смаком

Багет

Приготування:

Печериці очистіть, наріжте скибками. Часник та перець подрібніть. Розігрійте оливкову олію на сковороді, обсмажте часник та перець протягом 30 секунд. Додайте печериці, смажте 10-15 хвилин, поки вони не стануть м'якими. Посоліть, поперчіть за смаком. Багет наріжте скибками, підсмажте на грилі або в духовці. Викладіть грибну суміш на грінки, прикрасьте свіжою зеленню.

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