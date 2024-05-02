Підкорять ваше серце: рецепт кростіні з грибами
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Якщо ви хочете здивувати своїх гостей, але не витрачати багато часу на приготування їжі — пропонуємо приготувати кростіні з грибами.
Кростіні – це італійські закуски на гріночках, які вражають не лише простотою приготування, але й безмежними можливостями для експериментів. А якщо додати до них ще й ароматні лісові дари – гриби, то отримаємо справжню феєрію смаків, що підкорить серця найвибагливіших гурманів. Також, ми писали, як приготувати бюджетну закуску з буряка та оселедця до великоднього столу.
1. Кростіні з білими грибами та вершковим сиром
Цей рецепт – класика італійської кухні, яка поєднує в собі ніжність вершкового сиру, насичений грибний аромат та хрумкість свіжого хліба.
Інгредієнти:
- 200 г білих грибів
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 150 г вершкового сиру
- 50 г вершків
- 1 столова ложка оливкової олії
- Сіль та перець за смаком
- Багет
Приготування:
- Гриби очистіть, наріжте кубиками.
- Цибулю дрібно наріжте, часник подрібніть.
- Розігрійте оливкову олію на сковороді, обсмажте цибулю до золотистого кольору.
- Додайте часник і гриби, смажте 10-15 хвилин, поки гриби не стануть м'якими.
- Додайте вершки та вершковий сир, тушкуйте на повільному вогні, поки соус не загусне.
- Посоліть, поперчіть за смаком.
- Багет наріжте скибками, підсмажте на грилі або в духовці.
- Викладіть грибну суміш на грінки, прикрасьте свіжою зеленню.
2. Кростіні з печерицями та часником
Цей рецепт – для любителів пікантних смаків. Печериці, часник та трохи гострого перцю створюють вибухову комбінацію, яка не залишить байдужими.
Інгредієнти:
- 300 г печериць
- 4 зубчики часнику
- 1 гострий перець (за бажанням)
- 3 столові ложки оливкової олії
- Сіль та перець за смаком
- Багет
Приготування:
- Печериці очистіть, наріжте скибками.
- Часник та перець подрібніть.
- Розігрійте оливкову олію на сковороді, обсмажте часник та перець протягом 30 секунд.
- Додайте печериці, смажте 10-15 хвилин, поки вони не стануть м'якими.
- Посоліть, поперчіть за смаком.
- Багет наріжте скибками, підсмажте на грилі або в духовці.
- Викладіть грибну суміш на грінки, прикрасьте свіжою зеленню.
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