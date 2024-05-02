Покорят ваше сердце: рецепт кростини с грибами

Если вы хотите удивить своих гостей, но не тратить много времени на приготовление пищи – предлагаем приготовить кростени с грибами.

Кростини – это итальянские закуски на греночках, поражающих не только простотой приготовления, но и безграничными возможностями для экспериментов. А если добавить к ним еще и ароматные лесные дары – грибы, то получим настоящую феерию вкусов, которая покорит сердца самых требовательных гурманов. Также мы писали, как приготовить бюджетную закуску из свеклы и сельди к пасхальному столу.

1. Кростини с белыми грибами и сливочным сыром

Этот рецепт – классика итальянской кухни, сочетающая в себе нежность сливочного сыра, насыщенный грибной аромат и хрусткость свежего хлеба.

Ингредиенты:

200 г белых грибов

1 луковица

2 зубчика чеснока

150 г сливочного сыра

50 г сливок

1 столовая ложка оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Багет

Приготовление:

Грибы очистите, нарежьте кубиками. Лук мелко нашинкуйте, чеснок измельчите. Разогрейте оливковое масло на сковороде, обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте чеснок и грибы, жарьте 10–15 минут, пока грибы не станут мягкими. Добавьте сливки и сливочный сыр, потушите на медленном огне, пока соус не загустеет. Посолите, поперчите по вкусу. Багет нарежьте ломтиками, поджарьте на гриле или в духовке. Выложите грибную смесь на гренки, украсьте свежей зеленью.

2. Кростини с шампиньонами и чесноком

Этот рецепт – для любителей пикантных вкусов. Шампиньоны, чеснок и немного острого перца создают взрывчатую комбинацию, которая не оставит равнодушными.

Ингредиенты:

300 г шампиньонов

4 зубчика чеснока

1 острый перец (по желанию)

3 столовые ложки оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Багет

Приготовление:

Шампиньоны очистите, нарежьте ломтиками. Чеснок и перец измельчите. Разогрейте оливковое масло на сковороде, обжарьте чеснок и перец в течение 30 секунд. Добавьте шампиньоны, жарьте 10-15 минут, пока они не станут мягкими. Посолите, поперчите по вкусу. Багет нарежьте ломтиками, поджарьте на гриле или в духовке. Выложите грибную смесь на гренки, украсьте свежей зеленью.

А если вы любите рыбу, рекомендуем приготовить ее с шапочкой из сметаны и моркови по рецепту "Телеграфа". Также, предлагаем вам рецепт сельди под периной.