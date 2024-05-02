Покорят ваше сердце: рецепт кростини с грибами
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Если вы хотите удивить своих гостей, но не тратить много времени на приготовление пищи – предлагаем приготовить кростени с грибами.
Кростини – это итальянские закуски на греночках, поражающих не только простотой приготовления, но и безграничными возможностями для экспериментов. А если добавить к ним еще и ароматные лесные дары – грибы, то получим настоящую феерию вкусов, которая покорит сердца самых требовательных гурманов. Также мы писали, как приготовить бюджетную закуску из свеклы и сельди к пасхальному столу.
1. Кростини с белыми грибами и сливочным сыром
Этот рецепт – классика итальянской кухни, сочетающая в себе нежность сливочного сыра, насыщенный грибной аромат и хрусткость свежего хлеба.
Ингредиенты:
- 200 г белых грибов
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 150 г сливочного сыра
- 50 г сливок
- 1 столовая ложка оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
- Багет
Приготовление:
- Грибы очистите, нарежьте кубиками.
- Лук мелко нашинкуйте, чеснок измельчите.
- Разогрейте оливковое масло на сковороде, обжарьте лук до золотистого цвета.
- Добавьте чеснок и грибы, жарьте 10–15 минут, пока грибы не станут мягкими.
- Добавьте сливки и сливочный сыр, потушите на медленном огне, пока соус не загустеет.
- Посолите, поперчите по вкусу.
- Багет нарежьте ломтиками, поджарьте на гриле или в духовке.
- Выложите грибную смесь на гренки, украсьте свежей зеленью.
2. Кростини с шампиньонами и чесноком
Этот рецепт – для любителей пикантных вкусов. Шампиньоны, чеснок и немного острого перца создают взрывчатую комбинацию, которая не оставит равнодушными.
Ингредиенты:
- 300 г шампиньонов
- 4 зубчика чеснока
- 1 острый перец (по желанию)
- 3 столовые ложки оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
- Багет
Приготовление:
- Шампиньоны очистите, нарежьте ломтиками.
- Чеснок и перец измельчите.
- Разогрейте оливковое масло на сковороде, обжарьте чеснок и перец в течение 30 секунд.
- Добавьте шампиньоны, жарьте 10-15 минут, пока они не станут мягкими.
- Посолите, поперчите по вкусу.
- Багет нарежьте ломтиками, поджарьте на гриле или в духовке.
- Выложите грибную смесь на гренки, украсьте свежей зеленью.
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