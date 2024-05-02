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Покорят ваше сердце: рецепт кростини с грибами

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Кростини с грибами украсят ваш стол (изображение создано с помощью ИИ)
Кростини с грибами украсят ваш стол (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите удивить своих гостей, но не тратить много времени на приготовление пищи – предлагаем приготовить кростени с грибами.

Кростини – это итальянские закуски на греночках, поражающих не только простотой приготовления, но и безграничными возможностями для экспериментов. А если добавить к ним еще и ароматные лесные дары – грибы, то получим настоящую феерию вкусов, которая покорит сердца самых требовательных гурманов. Также мы писали, как приготовить бюджетную закуску из свеклы и сельди к пасхальному столу.

1. Кростини с белыми грибами и сливочным сыром

Этот рецепт – классика итальянской кухни, сочетающая в себе нежность сливочного сыра, насыщенный грибной аромат и хрусткость свежего хлеба.

Ингредиенты:

  • 200 г белых грибов
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 150 г сливочного сыра
  • 50 г сливок
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу
  • Багет

Приготовление:

  1. Грибы очистите, нарежьте кубиками.
  2. Лук мелко нашинкуйте, чеснок измельчите.
  3. Разогрейте оливковое масло на сковороде, обжарьте лук до золотистого цвета.
  4. Добавьте чеснок и грибы, жарьте 10–15 минут, пока грибы не станут мягкими.
  5. Добавьте сливки и сливочный сыр, потушите на медленном огне, пока соус не загустеет.
  6. Посолите, поперчите по вкусу.
  7. Багет нарежьте ломтиками, поджарьте на гриле или в духовке.
  8. Выложите грибную смесь на гренки, украсьте свежей зеленью.

2. Кростини с шампиньонами и чесноком

Этот рецепт – для любителей пикантных вкусов. Шампиньоны, чеснок и немного острого перца создают взрывчатую комбинацию, которая не оставит равнодушными.

Ингредиенты:

  • 300 г шампиньонов
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 острый перец (по желанию)
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу
  • Багет

Приготовление:

  1. Шампиньоны очистите, нарежьте ломтиками.
  2. Чеснок и перец измельчите.
  3. Разогрейте оливковое масло на сковороде, обжарьте чеснок и перец в течение 30 секунд.
  4. Добавьте шампиньоны, жарьте 10-15 минут, пока они не станут мягкими.
  5. Посолите, поперчите по вкусу.
  6. Багет нарежьте ломтиками, поджарьте на гриле или в духовке.
  7. Выложите грибную смесь на гренки, украсьте свежей зеленью.

А если вы любите рыбу, рекомендуем приготовить ее с шапочкой из сметаны и моркови по рецепту "Телеграфа". Также, предлагаем вам рецепт сельди под периной.

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