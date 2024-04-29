Усі забудуть про "Шубу": як приготувати бюджетну закуску з буряка та оселедця до великоднього столу

Такі корзинки сподобаються близьким

У тому, що буряк та оселедець чудово поєднуються усі вже давно переконалися, неодноразово готуючи "Шубу". Однак, ці бюджетні продукти можна подати по іншому — вони не лише ефектно виглядатимуть на столі, але й матимуть дещо інший смак.

Йдеться про канапки з буряком та оселедцем. Рецептом смачної закуски з нами поділилися на Instagram-сторінці "tanya.perchik".

Як приготувати закуску з буряка та оселедця

Інгредієнти:

варений буряк;

часник;

сіль;

домашній майонез;

червона цибуля;

оселедець;

тарталетки;

Спосіб приготування:

Буряк відварити у підсоленій воді або запекти у фользі. Часник видавити через прес. Буряк натерти на дрібній тертці. Цибулю нарізати кільцями або півкільцями, за бажанням замаринувати. Змішати буряк, часник, підсолити, поперчити, додати майонез, перемішати. Тарталетки змастити майонезом, заповнити їх буряковою намазкою. Викласти зверху нарізаний оселедець та цибулю.

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