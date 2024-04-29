Усі забудуть про "Шубу": як приготувати бюджетну закуску з буряка та оселедця до великоднього столу
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У тому, що буряк та оселедець чудово поєднуються усі вже давно переконалися, неодноразово готуючи "Шубу". Однак, ці бюджетні продукти можна подати по іншому — вони не лише ефектно виглядатимуть на столі, але й матимуть дещо інший смак.
Йдеться про канапки з буряком та оселедцем. Рецептом смачної закуски з нами поділилися на Instagram-сторінці "tanya.perchik".
Як приготувати закуску з буряка та оселедця
Інгредієнти:
- варений буряк;
- часник;
- сіль;
- домашній майонез;
- червона цибуля;
- оселедець;
- тарталетки;
Спосіб приготування:
- Буряк відварити у підсоленій воді або запекти у фользі.
- Часник видавити через прес.
- Буряк натерти на дрібній тертці.
- Цибулю нарізати кільцями або півкільцями, за бажанням замаринувати.
- Змішати буряк, часник, підсолити, поперчити, додати майонез, перемішати.
- Тарталетки змастити майонезом, заповнити їх буряковою намазкою.
- Викласти зверху нарізаний оселедець та цибулю.
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