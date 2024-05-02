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В Шотландии живут самые хитрые кулинары: они готовят печенье из трех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Шотландское печенье шортбред
Шотландское печенье шортбред. Фото shuba.life

Такое печенье может храниться до двух недель

Наверняка у любителей полакомится сладким есть в закладках много самых разнообразных рецептов печенья. Однако сегодня мы расскажем о самом простом и ленивом.

Такое печенье очень любят в Шотландии. Во-первых, оно готовится всего из трех ингредиентов. Несмотря на простоту, выпечка получается невероятно вкусной, мягкой и влажной. Это рассыпчатое печенье по рецепту Shuba — идеальный десерт к семейному чаепитию.

Как приготовить шотландское печенье шортбред

Ингредиенты на 4 порции:

  • мука пшеничная — 2.5 ст.;
  • сахар — 1/2 ст.;
  • масло сливочное 73% — 1 стакан.

Способ приготовления:

  1. Нарезаем сливочное масло небольшими кусочками и вместе с сахаром отправляем в миску. Все перемешиваем с миксером около 5 минут до кремообразной консистенции.
  2. Продолжая перемешивать, в полученную массу небольшими порциями добавляем муку. Тесто должно выглядеть рассыпчатым, но крошки при прижатии должны прилипать друг к другу.
  3. Слегка смазываем форму для выпечки маслом, выкладываем тесто и немного прижимаем его к краям и дну. Верхнюю часть ровными рядами протыкаем вилкой приблизительно на 1/3 глубины, посыпаем сахаром и отправляем на 20 минут в холодильник.
  4. Через указанное время достаем форму и ставим ее на среднюю решетку духовки. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 20-25 минут до полной готовности, когда края только начнут подрумяниваться.

Достаем тесто из духовки и даем остыть. Нарезаем кусочками и подаем с любимым кофе.

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#Рецепт #Печенье #Готовим дома