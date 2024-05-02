Для м’яса, курки та риби: ідеальний кляр готується за цим рецептом
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Страви виходять соковитими, ніжними та ароматними
Ніжні, соковиті відбивні та улюблена рибка особливо смачними виходять у клярі. Однак, приготувати його ідеально виходить не у всіх. Саме поділимося рецептом кляру, який точно всім сподобається.
Цей рецепт від UAportal підійде для будь-яких страв – від курячого філе до кальмарів. Його неповторний смак і аромат перетворять ваші страви на справжній делікатес. Його нюанс — у цибулі, яка надає страві пікантності.
Як приготувати ідеальний кляр
Інгредієнти:
- цибуля середнього розміру — 1-2 шт.;
- часник — 1-2 зубчики;
- курячі яйця — 2 шт.;
- борошно — 4-5 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- сіль – на свій смак;
- зелень – за бажанням.
Процес приготування:
- Часник та цибулю чистимо, відправляємо в блендер і подрібнюємо до однорідного стану.
- В отриману масу додаємо яйця, сметану, борошно, сіль та зелень і збиваємо до однорідності – маса по консистенції має нагадувати оладки.
- М’ясо, рибу чи птицю нарізаємо невеликими шматочками, натираємо спеціями та маринуємо в клярі протягом 10-15 хвилин.
- Розігріваємо сковороду з рослинною олією, викладаємо м’ясо або рибу та обсмажуємо з обох боків до золотистого кольору.
Подавайте відбивну або рибку з салатом "Шустрик". Не зупиніться, доки все не з’їсте.