Для м’яса, курки та риби: ідеальний кляр готується за цим рецептом

Страви виходять соковитими, ніжними та ароматними

Ніжні, соковиті відбивні та улюблена рибка особливо смачними виходять у клярі. Однак, приготувати його ідеально виходить не у всіх. Саме поділимося рецептом кляру, який точно всім сподобається.

Цей рецепт від UAportal підійде для будь-яких страв – від курячого філе до кальмарів. Його неповторний смак і аромат перетворять ваші страви на справжній делікатес. Його нюанс — у цибулі, яка надає страві пікантності.

Як приготувати ідеальний кляр

Інгредієнти:

цибуля середнього розміру — 1-2 шт.;

часник — 1-2 зубчики;

курячі яйця — 2 шт.;

борошно — 4-5 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

сіль – на свій смак;

зелень – за бажанням.

Процес приготування:

Часник та цибулю чистимо, відправляємо в блендер і подрібнюємо до однорідного стану. В отриману масу додаємо яйця, сметану, борошно, сіль та зелень і збиваємо до однорідності – маса по консистенції має нагадувати оладки. М’ясо, рибу чи птицю нарізаємо невеликими шматочками, натираємо спеціями та маринуємо в клярі протягом 10-15 хвилин. Розігріваємо сковороду з рослинною олією, викладаємо м’ясо або рибу та обсмажуємо з обох боків до золотистого кольору.

Подавайте відбивну або рибку з салатом "Шустрик". Не зупиніться, доки все не з’їсте.