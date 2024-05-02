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Для м’яса, курки та риби: ідеальний кляр готується за цим рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ідеальний кляр із простих продуктів
Ідеальний кляр із простих продуктів. Фото smak.ua

Страви виходять соковитими, ніжними та ароматними

Ніжні, соковиті відбивні та улюблена рибка особливо смачними виходять у клярі. Однак, приготувати його ідеально виходить не у всіх. Саме поділимося рецептом кляру, який точно всім сподобається.

Цей рецепт від UAportal підійде для будь-яких страв – від курячого філе до кальмарів. Його неповторний смак і аромат перетворять ваші страви на справжній делікатес. Його нюанс — у цибулі, яка надає страві пікантності.

Як приготувати ідеальний кляр

Інгредієнти:

  • цибуля середнього розміру — 1-2 шт.;
  • часник — 1-2 зубчики;
  • курячі яйця — 2 шт.;
  • борошно — 4-5 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сіль – на свій смак;
  • зелень – за бажанням.

Процес приготування:

  1. Часник та цибулю чистимо, відправляємо в блендер і подрібнюємо до однорідного стану.
  2. В отриману масу додаємо яйця, сметану, борошно, сіль та зелень і збиваємо до однорідності – маса по консистенції має нагадувати оладки.
  3. М’ясо, рибу чи птицю нарізаємо невеликими шматочками, натираємо спеціями та маринуємо в клярі протягом 10-15 хвилин.
  4. Розігріваємо сковороду з рослинною олією, викладаємо м’ясо або рибу та обсмажуємо з обох боків до золотистого кольору.

Подавайте відбивну або рибку з салатом "Шустрик". Не зупиніться, доки все не з’їсте.

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