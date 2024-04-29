На великодній стіл замість набридлого олів’є: для такого "Шустрика навіть варити нічого не треба"

Салат стане прикрасою столу

До святкового столу кожен кулінар намагається урізноманітнити великоднє меню. Якщо набридло готувати звичний олів’є, пропонуємо приготувати салат "Шустрик".

Незважаючи на те, що за складом ці два салати схожі, процес приготування відрізняється. Для страви за рецептом "Сенсації" вам навіть варити нічого не доведеться. Все просто, швидко та дуже смачно.

Як приготувати салат "Шустрик"

Інгредієнти:

ковбаса напівкопчена (або відварене м’ясо) – 200 г;

свіжий огірок – 1-2 шт.;

консервований зелений горошок – 1 банк;

цибуля червона – 1 шт.;

твердий сир – 200 г;

курячі яйця – 3 шт.;

молоко – 50 мл;

сіль за смаком;

олія – 30 г;

сметана густа – 3 ст.

майонез – 3 ст.

гірчиця зерниста — 1 ч. л.;

гірчиця гостра – 1/2 ч. л.;

перець чорний мелений – до смаку.

Для цибульного маринаду:

сіль — 1 ч.л.;

цукор — 1 ч.л.;

оцет 9% — 60 мл;

гаряча вода – 200 мл.

Спосіб приготування:

У невеликій глибокій мисці збиваємо яйця. Додаємо молоко, сіль, перець та перемішуємо. Обсмажуємо яєчну суміш на розігрітій сковороді з олією з обох боків. Цибулю чистимо і нарізаємо тонкими півкільцями, викладаємо в посудину і заливаємо гарячою водою. Додаємо цукор, сіль та трохи оцту. Перемішуємо та залишаємо на 2-5 хвилин. Після цього зливаємо воду і викладаємо цибулю на сухий рушник. Ковбасу та огірок нарізаємо соломкою, відправляємо до салатника. З консервованого зеленого горошку зливаємо воду, додаємо разом із маринованою цибулею до підготовлених інгредієнтів. Твердий сир натираємо на великій тертці або нарізаємо соломкою, додаємо в салатник. Охолоджений омлет нарізаємо соломкою, додаємо до підготовлених інгредієнтів. В окремій тарілці змішуємо сметану, майонез, додаємо "французьку" зернисту гірчицю, трохи міцної звичайної гірчиці та дрібку солі. Перемішуємо та заправляємо салат.

До святкового столу можна приготувати салат "Тет-а-тет". Він підкорить серце кожного гостя.