Для мяса, курицы и рыбы: идеальный кляр готовится по этому рецепту

Блюда получаются сочными, нежными и ароматными

Нежные, сочные отбивные и любимая рыбка особо вкусными получаются в кляре. Однако приготовить его идеально получается не у всех. Именно поделимся рецептом кляра, который точно всем понравится.

Этот рецепт от UAportal подойдет для любых блюд — от куриного филе до кальмаров. Его неповторимый вкус и аромат превратят ваши блюда в настоящий деликатес. Его нюанс — в луке, который придает блюду пикантности.

Как приготовить идеальный кляр

Ингредиенты:

лук среднего размера — 1-2 шт.;

чеснок — 1-2 зубчика;

куриные яйца — 2 шт.;

мука — 4-5 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

соль – по своему вкусу;

зелень – по желанию.

Процесс приготовления:

Чеснок и лук чистим, отправляем в блендер и измельчаем до однородного состояния. В полученную массу добавляем яйца, сметану, муку, соль и зелень и взбиваем до однородности — масса по консистенции должна напоминать оладьи. Мясо, рыбу или птицу нарезаем небольшими кусочками, натираем специями и маринуем в кляре в течение 10-15 минут. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем мясо или рыбу и обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета.

Подавайте отбивные или рыбку с салатом "Шустрик". Не остановитесь, пока все не съедите.