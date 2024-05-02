Для мяса, курицы и рыбы: идеальный кляр готовится по этому рецепту
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Блюда получаются сочными, нежными и ароматными
Нежные, сочные отбивные и любимая рыбка особо вкусными получаются в кляре. Однако приготовить его идеально получается не у всех. Именно поделимся рецептом кляра, который точно всем понравится.
Этот рецепт от UAportal подойдет для любых блюд — от куриного филе до кальмаров. Его неповторимый вкус и аромат превратят ваши блюда в настоящий деликатес. Его нюанс — в луке, который придает блюду пикантности.
Как приготовить идеальный кляр
Ингредиенты:
- лук среднего размера — 1-2 шт.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- куриные яйца — 2 шт.;
- мука — 4-5 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- соль – по своему вкусу;
- зелень – по желанию.
Процесс приготовления:
- Чеснок и лук чистим, отправляем в блендер и измельчаем до однородного состояния.
- В полученную массу добавляем яйца, сметану, муку, соль и зелень и взбиваем до однородности — масса по консистенции должна напоминать оладьи.
- Мясо, рыбу или птицу нарезаем небольшими кусочками, натираем специями и маринуем в кляре в течение 10-15 минут.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем мясо или рыбу и обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета.
Подавайте отбивные или рыбку с салатом "Шустрик". Не остановитесь, пока все не съедите.