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Для мяса, курицы и рыбы: идеальный кляр готовится по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Идеальный кляр из простых продуктов
Идеальный кляр из простых продуктов. Фото smak.ua

Блюда получаются сочными, нежными и ароматными

Нежные, сочные отбивные и любимая рыбка особо вкусными получаются в кляре. Однако приготовить его идеально получается не у всех. Именно поделимся рецептом кляра, который точно всем понравится.

Этот рецепт от UAportal подойдет для любых блюд — от куриного филе до кальмаров. Его неповторимый вкус и аромат превратят ваши блюда в настоящий деликатес. Его нюанс — в луке, который придает блюду пикантности.

Как приготовить идеальный кляр

Ингредиенты:

  • лук среднего размера — 1-2 шт.;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • куриные яйца — 2 шт.;
  • мука — 4-5 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • соль – по своему вкусу;
  • зелень – по желанию.

Процесс приготовления:

  1. Чеснок и лук чистим, отправляем в блендер и измельчаем до однородного состояния.
  2. В полученную массу добавляем яйца, сметану, муку, соль и зелень и взбиваем до однородности — масса по консистенции должна напоминать оладьи.
  3. Мясо, рыбу или птицу нарезаем небольшими кусочками, натираем специями и маринуем в кляре в течение 10-15 минут.
  4. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем мясо или рыбу и обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета.

Подавайте отбивные или рыбку с салатом "Шустрик". Не остановитесь, пока все не съедите.

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