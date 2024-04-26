З цими відбивними ніщо не зрівняється: просто додайте в кляр один інгредієнт

М’ясо танутиме у роті

Ароматні, ніжні відбивні завжди відмінна ідея для ситного сімейного обіду або вечері. Ця проста і смачна страва найчастіше готується зі свинини. Однак сьогодні ми пропонуємо незвичайний рецепт.

Разом з Today ми приготуємо відбивні з курячого м’яса і додамо до кляру один незвичайний інгредієнт — лимонний сік. Саме завдяки цим хитрощам у нас вийде соковитіша і ніжніша страва.

Як приготувати ніжні та соковиті відбивні

Інгредієнти:

куряче філе — 2 шт.;

яйця – 2 шт.;

борошно — 150 г;

сіль та чорний перець – до свого смаку;

панірувальні сухарі – 200 г;

сік лимона – 2-3 ст. л.

Спосіб приготування:

Філе ретельно миємо, розрізаємо вздовж на дві частини, обертаємо харчовою плівкою та трохи відбиваємо. Підготовлене м’ясо солимо, перчимо, за бажанням додаємо улюблені спеції та маринуємо протягом 20 хвилин. У невеликій мисці збиваємо яйця із сіллю. Додаємо лимонний сік та ще раз перемішуємо. В окремі тарілки насипаємо панірувальні сухарі та борошно. М’ясо обвалюємо спочатку в муці, потім в яєчній суміші, потім — в панірувальних сухарях. Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо м’ясо та обсмажуємо з двох сторін до апетитної рум’яної скоринки.

Подаємо соковиті відбивні з салатом з шинкою та сиром. Вийде дуже ситно та смачно.