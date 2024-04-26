З цими відбивними ніщо не зрівняється: просто додайте в кляр один інгредієнт
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М’ясо танутиме у роті
Ароматні, ніжні відбивні завжди відмінна ідея для ситного сімейного обіду або вечері. Ця проста і смачна страва найчастіше готується зі свинини. Однак сьогодні ми пропонуємо незвичайний рецепт.
Разом з Today ми приготуємо відбивні з курячого м’яса і додамо до кляру один незвичайний інгредієнт — лимонний сік. Саме завдяки цим хитрощам у нас вийде соковитіша і ніжніша страва.
Як приготувати ніжні та соковиті відбивні
Інгредієнти:
- куряче філе — 2 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- борошно — 150 г;
- сіль та чорний перець – до свого смаку;
- панірувальні сухарі – 200 г;
- сік лимона – 2-3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Філе ретельно миємо, розрізаємо вздовж на дві частини, обертаємо харчовою плівкою та трохи відбиваємо.
- Підготовлене м’ясо солимо, перчимо, за бажанням додаємо улюблені спеції та маринуємо протягом 20 хвилин.
- У невеликій мисці збиваємо яйця із сіллю. Додаємо лимонний сік та ще раз перемішуємо.
- В окремі тарілки насипаємо панірувальні сухарі та борошно.
- М’ясо обвалюємо спочатку в муці, потім в яєчній суміші, потім — в панірувальних сухарях.
- Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо м’ясо та обсмажуємо з двох сторін до апетитної рум’яної скоринки.
Подаємо соковиті відбивні з салатом з шинкою та сиром. Вийде дуже ситно та смачно.