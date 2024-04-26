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З цими відбивними ніщо не зрівняється: просто додайте в кляр один інгредієнт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Відбивні ніколи не будуть сухими
Відбивні ніколи не будуть сухими. Фото today.ua

М’ясо танутиме у роті

Ароматні, ніжні відбивні завжди відмінна ідея для ситного сімейного обіду або вечері. Ця проста і смачна страва найчастіше готується зі свинини. Однак сьогодні ми пропонуємо незвичайний рецепт.

Разом з Today ми приготуємо відбивні з курячого м’яса і додамо до кляру один незвичайний інгредієнт — лимонний сік. Саме завдяки цим хитрощам у нас вийде соковитіша і ніжніша страва.

Як приготувати ніжні та соковиті відбивні

Інгредієнти:

  • куряче філе — 2 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • борошно — 150 г;
  • сіль та чорний перець – до свого смаку;
  • панірувальні сухарі – 200 г;
  • сік лимона – 2-3 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Філе ретельно миємо, розрізаємо вздовж на дві частини, обертаємо харчовою плівкою та трохи відбиваємо.
  2. Підготовлене м’ясо солимо, перчимо, за бажанням додаємо улюблені спеції та маринуємо протягом 20 хвилин.
  3. У невеликій мисці збиваємо яйця із сіллю. Додаємо лимонний сік та ще раз перемішуємо.
  4. В окремі тарілки насипаємо панірувальні сухарі та борошно.
  5. М’ясо обвалюємо спочатку в муці, потім в яєчній суміші, потім — в панірувальних сухарях.
  6. Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо м’ясо та обсмажуємо з двох сторін до апетитної рум’яної скоринки.

Подаємо соковиті відбивні з салатом з шинкою та сиром. Вийде дуже ситно та смачно.

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