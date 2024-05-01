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Ресторанный ужин у вас дома: как приготовить ароматные креветки с чесноком

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Это блюдо станет украшением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ)
Это блюдо станет украшением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите порадовать себя чем-нибудь вкусненьким и неординарным – приготовьте креветки с чесноком.

Креветки – это не просто вкусный и питательный продукт, но и настоящее украшение любого стола. Их можно приготовить множеством различных способов, но одним из самых простых и ароматных является сочетание креветок с чесноком. Также предлагаем вам рецепт салата с креветками.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом креветок с чесноком – изысканного и невероятно вкусного блюда, которое легко приготовить дома. Об этом пишет ТСН.

Креветки на сливочном масле с чесноком

Ингредиенты:

  • 500 г креветок (очищенных)
  • 3 ст. л. сливочного масла
  • 4 зубчика чеснока
  • 1/4 пучка петрушки
  • Соль и перец по вкусу

Инструкция:

  1. Разогрейте сливочное масло на сковороде.
  2. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте в течение 30 секунд.
  3. Добавьте креветки и жарьте их в течение 2-3 минут с каждой стороны, пока они не станут розовыми.
  4. Добавьте рубленую петрушку, соль и перец.
  5. Перемешайте и снимите с огня.

Совет: Подавайте креветки с ломтиками лимона и свежим багетом.

Помните: Свежесть – это залог вкуса! Выбирайте качественные креветки и готовьте их с любовью.

А если вы любите вкусные и простые салаты, рекомендуем приготовить это блюдо с кукурузой всего за 15 минут. Также предлагаем вам рецепт салата с креветками и сыром.

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