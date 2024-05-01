Ресторанный ужин у вас дома: как приготовить ароматные креветки с чесноком
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Если вы хотите порадовать себя чем-нибудь вкусненьким и неординарным – приготовьте креветки с чесноком.
Креветки – это не просто вкусный и питательный продукт, но и настоящее украшение любого стола. Их можно приготовить множеством различных способов, но одним из самых простых и ароматных является сочетание креветок с чесноком. Также предлагаем вам рецепт салата с креветками.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом креветок с чесноком – изысканного и невероятно вкусного блюда, которое легко приготовить дома. Об этом пишет ТСН.
Креветки на сливочном масле с чесноком
Ингредиенты:
- 500 г креветок (очищенных)
- 3 ст. л. сливочного масла
- 4 зубчика чеснока
- 1/4 пучка петрушки
- Соль и перец по вкусу
Инструкция:
- Разогрейте сливочное масло на сковороде.
- Добавьте измельченный чеснок и обжарьте в течение 30 секунд.
- Добавьте креветки и жарьте их в течение 2-3 минут с каждой стороны, пока они не станут розовыми.
- Добавьте рубленую петрушку, соль и перец.
- Перемешайте и снимите с огня.
Совет: Подавайте креветки с ломтиками лимона и свежим багетом.
Помните: Свежесть – это залог вкуса! Выбирайте качественные креветки и готовьте их с любовью.
А если вы любите вкусные и простые салаты, рекомендуем приготовить это блюдо с кукурузой всего за 15 минут. Также предлагаем вам рецепт салата с креветками и сыром.