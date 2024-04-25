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Святкуємо по-царськи: шикарний рецепт "Царської" вареної паски

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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"Царська" варена паска виходить дуже солодкою
"Царська" варена паска виходить дуже солодкою. Фото shuba.life

Така паска здивує незвичайним смаком

Великдень – це не просто випічка, це символ, без якого просто неможливо уявити Великдень! Якщо вам не хочеться поратися з приготуванням дріжджової паски, пропонуємо приготувати сирний десерт.

Сирні паски бувають кілька видів — сира, варена та заварна, а відрізняються вони за способом приготування. Звичайно, варену паску готувати трохи довше, проте виходить вона ніжнішою і солодшою. Саме таку "Царську" варену паску ми з Shuba сьогодні і приготуємо. За легендою саме такою паскою розговлялися православні царі. Готувати її потрібно у вигляді усіченої піраміди.

Як приготувати "Царську" варену паску

Інгредієнти на 4 порції:

  • сир кисломолочний — 800 г;
  • масло вершкове 73% — 180 г;
  • цукор — 240 г;
  • яйця курячі — 4 шт.;
  • сметана — 350 г;
  • родзинки — 30 г;
  • мигдаль — 40 г;
  • ванілін — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Сир та вершкове масло перетираємо через сито або збиваємо міксером.
  2. До отриманої маси додаємо яйця та сметану. Все ретельно перемішуємо. Відправляємо масу на плиту, доводимо до кипіння. Після цього знімаємо і охолоджуємо.
  3. У остиглу масу додаємо родзинки, мигдаль, цукор і ванілін. Все ретельно перемішуємо, викладаємо у форму та відправляємо застигати у холодильник на добу.

За бажанням готову паску поливаємо шоколадною глазур’ю або прикрашаємо присипкою. Вийде неймовірно смачно.

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