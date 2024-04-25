Святкуємо по-царськи: шикарний рецепт "Царської" вареної паски
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 960
Така паска здивує незвичайним смаком
Великдень – це не просто випічка, це символ, без якого просто неможливо уявити Великдень! Якщо вам не хочеться поратися з приготуванням дріжджової паски, пропонуємо приготувати сирний десерт.
Сирні паски бувають кілька видів — сира, варена та заварна, а відрізняються вони за способом приготування. Звичайно, варену паску готувати трохи довше, проте виходить вона ніжнішою і солодшою. Саме таку "Царську" варену паску ми з Shuba сьогодні і приготуємо. За легендою саме такою паскою розговлялися православні царі. Готувати її потрібно у вигляді усіченої піраміди.
Як приготувати "Царську" варену паску
Інгредієнти на 4 порції:
- сир кисломолочний — 800 г;
- масло вершкове 73% — 180 г;
- цукор — 240 г;
- яйця курячі — 4 шт.;
- сметана — 350 г;
- родзинки — 30 г;
- мигдаль — 40 г;
- ванілін — за смаком.
Спосіб приготування:
- Сир та вершкове масло перетираємо через сито або збиваємо міксером.
- До отриманої маси додаємо яйця та сметану. Все ретельно перемішуємо. Відправляємо масу на плиту, доводимо до кипіння. Після цього знімаємо і охолоджуємо.
- У остиглу масу додаємо родзинки, мигдаль, цукор і ванілін. Все ретельно перемішуємо, викладаємо у форму та відправляємо застигати у холодильник на добу.
За бажанням готову паску поливаємо шоколадною глазур’ю або прикрашаємо присипкою. Вийде неймовірно смачно.