Святкуємо по-царськи: шикарний рецепт "Царської" вареної паски

Така паска здивує незвичайним смаком

Великдень – це не просто випічка, це символ, без якого просто неможливо уявити Великдень! Якщо вам не хочеться поратися з приготуванням дріжджової паски, пропонуємо приготувати сирний десерт.

Сирні паски бувають кілька видів — сира, варена та заварна, а відрізняються вони за способом приготування. Звичайно, варену паску готувати трохи довше, проте виходить вона ніжнішою і солодшою. Саме таку "Царську" варену паску ми з Shuba сьогодні і приготуємо. За легендою саме такою паскою розговлялися православні царі. Готувати її потрібно у вигляді усіченої піраміди.

Як приготувати "Царську" варену паску

Інгредієнти на 4 порції:

сир кисломолочний — 800 г;

масло вершкове 73% — 180 г;

цукор — 240 г;

яйця курячі — 4 шт.;

сметана — 350 г;

родзинки — 30 г;

мигдаль — 40 г;

ванілін — за смаком.

Спосіб приготування:

Сир та вершкове масло перетираємо через сито або збиваємо міксером. До отриманої маси додаємо яйця та сметану. Все ретельно перемішуємо. Відправляємо масу на плиту, доводимо до кипіння. Після цього знімаємо і охолоджуємо. У остиглу масу додаємо родзинки, мигдаль, цукор і ванілін. Все ретельно перемішуємо, викладаємо у форму та відправляємо застигати у холодильник на добу.

За бажанням готову паску поливаємо шоколадною глазур’ю або прикрашаємо присипкою. Вийде неймовірно смачно.