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На дне банке осталось варенье - испеките из него паску: рецепт, о котором не знает даже мама

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычная творожная паска с вишневым вареньем
Необычная творожная паска с вишневым вареньем. Фото shuba.life

Десерт точно удивит всех вокруг

Для тех, кто не хочет возиться с дрожжевым тестом, кулинары придумали творожную паску. А для тех, кто точно хочет удивить своих близких, есть очень необычный рецепт этого десерта.

Для такой пасочки по рецепту Shuba вам понадобиться немного вишневого варенья и полкило сыра. Необычная на вид пасочка так и будет проситься к вам в рот, а ее рецепт спросит даже мама.

Как приготовить творожную паску с вишневым вареньем

Ингредиенты на 4 порции:

  • сыр кисломолочный — 500 г;
  • варенье вишневое — 200 г;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • сметана — 300 г;
  • масло сливочное 73% — 120 г;
  • сахар ванильный — 10 г.

Способ приготовления:

  1. Творог отправляем в миску, добавляем вишневое варенье без косточек (оставляем несколько вишен для украшения). Все перемешиваем с помощью погружного блендера до однородности.
  2. В полученную массу добавляем яйцо, сметану, размягченное сливочное масло, ванильный сахар и все перемешиваем до однородного состояния.
  3. Двойным слоем марли застилаем форму для паски, выкладываем творожную массу и ставим сверху гнет. Все отправляем на ночь в холодильник.
  4. Готовую паску выкладываем на блюдо, украшаем вишнями из варенья и подаем к столу.

Кстати, гости удивятся необычной паске с халвой. Попробуйте — и убедитесь сами.

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