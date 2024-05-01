На дне банке осталось варенье - испеките из него паску: рецепт, о котором не знает даже мама

Десерт точно удивит всех вокруг

Для тех, кто не хочет возиться с дрожжевым тестом, кулинары придумали творожную паску. А для тех, кто точно хочет удивить своих близких, есть очень необычный рецепт этого десерта.

Для такой пасочки по рецепту Shuba вам понадобиться немного вишневого варенья и полкило сыра. Необычная на вид пасочка так и будет проситься к вам в рот, а ее рецепт спросит даже мама.

Как приготовить творожную паску с вишневым вареньем

Ингредиенты на 4 порции:

сыр кисломолочный — 500 г;

варенье вишневое — 200 г;

яйца куриные — 1 шт.;

сметана — 300 г;

масло сливочное 73% — 120 г;

сахар ванильный — 10 г.

Способ приготовления:

Творог отправляем в миску, добавляем вишневое варенье без косточек (оставляем несколько вишен для украшения). Все перемешиваем с помощью погружного блендера до однородности. В полученную массу добавляем яйцо, сметану, размягченное сливочное масло, ванильный сахар и все перемешиваем до однородного состояния. Двойным слоем марли застилаем форму для паски, выкладываем творожную массу и ставим сверху гнет. Все отправляем на ночь в холодильник. Готовую паску выкладываем на блюдо, украшаем вишнями из варенья и подаем к столу.

Кстати, гости удивятся необычной паске с халвой. Попробуйте — и убедитесь сами.