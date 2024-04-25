Для цієї пасочки запасіться халвою: ви більше не готуватимете по-іншому
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Такої паски ви ще не пробували
Пишна, ніжна і ароматна паска — "головна" героїня" великоднього столу. Якщо здається, що всі рецепти перепробовані, пропонуємо приготувати паску з халвою.
Такий незвичайний рецепт пропонує Сookorama.net. Така незвичайна випічка з пікантним смаком підкорить серце кожного.
Як приготувати паску з халвою
Інгредієнти:
- борошно — 500 г;
- молоко – 150 мл;
- вершки (33-36%) — 100 мл;
- жовтки яєчні – 3 шт.;
- яйця курячі – 1 шт.;
- цукор – 125 г;
- цукор ванільний – 20 г;
- лимони – 1 шт.;
- халва — 100 г;
- родзинки темні — 1 склянка;
- сіль – 1 г;
- масло вершкове – 100 г;
- дріжджі свіжі – 30 г.
Спосіб приготування:
- Дріжджі змішуємо з невеликою кількістю цукром та 3-4 ст. л. борошна, перемішуємо з теплими вершками та відправляємо в тепле місце на 30 хвилин:
- Окремо збиваємо курячі яйця з жовтками, цукром і молоком, що залишилися. Отриману масу відправляємо у тісто. Туди ж відправляємо цедру одного лимона та розфарбовану халву.
- В отриману масу порціями просіюємо борошно. Вимішуємо тісто протягом 10-12 хвилин:
- Наприкінці додаємо розтоплене та охолоджене до кімнатної температури масло та обвалений у муці родзинки. Все ретельно перемішуємо.
- Приготовлене тісто змащуємо зверху невеликою кількістю розтопленого масла, накриваємо рушник і залишаємо на 2 години у теплому місці
- Через зазначений час тісто перемішуємо, викладаємо у ретельно змащені вершковим маслом форми на третину. Залишаємо в теплому місці на півтори години.
- Через вказаний час змащуємо заготовки збитим яйцем і відправляємо в розігріту до 190 градусів духовку на 35-45 хвилин.
Прикрашаємо паску домашньою глазур’ю та подаємо до столу. Вийде не лише смачно, а й дуже красиво.