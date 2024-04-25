Для цієї пасочки запасіться халвою: ви більше не готуватимете по-іншому

Такої паски ви ще не пробували

Пишна, ніжна і ароматна паска — "головна" героїня" великоднього столу. Якщо здається, що всі рецепти перепробовані, пропонуємо приготувати паску з халвою.

Такий незвичайний рецепт пропонує Сookorama.net. Така незвичайна випічка з пікантним смаком підкорить серце кожного.

Як приготувати паску з халвою

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

молоко – 150 мл;

вершки (33-36%) — 100 мл;

жовтки яєчні – 3 шт.;

яйця курячі – 1 шт.;

цукор – 125 г;

цукор ванільний – 20 г;

лимони – 1 шт.;

халва — 100 г;

родзинки темні — 1 склянка;

сіль – 1 г;

масло вершкове – 100 г;

дріжджі свіжі – 30 г.

Спосіб приготування:

Дріжджі змішуємо з невеликою кількістю цукром та 3-4 ст. л. борошна, перемішуємо з теплими вершками та відправляємо в тепле місце на 30 хвилин: Окремо збиваємо курячі яйця з жовтками, цукром і молоком, що залишилися. Отриману масу відправляємо у тісто. Туди ж відправляємо цедру одного лимона та розфарбовану халву. В отриману масу порціями просіюємо борошно. Вимішуємо тісто протягом 10-12 хвилин: Наприкінці додаємо розтоплене та охолоджене до кімнатної температури масло та обвалений у муці родзинки. Все ретельно перемішуємо. Приготовлене тісто змащуємо зверху невеликою кількістю розтопленого масла, накриваємо рушник і залишаємо на 2 години у теплому місці Через зазначений час тісто перемішуємо, викладаємо у ретельно змащені вершковим маслом форми на третину. Залишаємо в теплому місці на півтори години. Через вказаний час змащуємо заготовки збитим яйцем і відправляємо в розігріту до 190 градусів духовку на 35-45 хвилин.

Прикрашаємо паску домашньою глазур’ю та подаємо до столу. Вийде не лише смачно, а й дуже красиво.