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Не доведеться готувати окремо гарнір, м’ясо та овочі: шикарна страва "все в одному"

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Нереально смачний рис з м’ясом та овочами
Нереально смачний рис з м’ясом та овочами. Фото shuba.life

І сім’я наїсть, і ви не втомитеся

Хочеться швидко та ситно нагодувати всю родину, але не хочеться довго стояти біля плити та готувати окремо гарнір, овочі та м’ясо? У цьому випадку рятують ліниві рецепти.

Разом із Shuba ми сьогодні приготуємо рис із куркою, солодким перцем та баклажанами. Готується ця страва дуже просто, а виходить неймовірно смачною. Вам не знадобляться дорогі продукти та купа кухонного приладдя — тільки бюджетні продукти та велика сковорода. Рис краще вибирати довгозернистий, басматі або жасмин — так вийде ще ароматніше.

Як приготувати рис з куркою та овочами

Інгредієнти на 4 порції:

  • куряче філе — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • перець червоний солодкий – 1 шт.;
  • баклажан — 0.5 шт.;
  • рис басматі — 1.5 ст.;
  • часник, зубчики — 4 шт.;
  • копчена паприка — 0.5 ч. л.;
  • приправа "Італійські трави" — 0.5 ч. л.;
  • оливкова олія, гілочка петрушки, сіль, вода гаряча — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Миємо та сушимо філе. Нарізаємо їх великими кубиками. Чистимо і нарізаємо великими кубиками овочі, цибулю — півкільцями.
  2. Розігріваємо сковороду з оливковою олією, викладаємо курку та обсмажуємо до рум’яності. Додаємо цибулю і смажимо до легкої золотистості. Туди ж відправляємо перець, а за хвилину — баклажани. Додаємо спеції та смажимо всі разом ще 1-2 хвилини. Викладаємо зубчики часнику.
  3. До м’яса з овочами відправляємо промитий рис, розрівнюємо та додаємо воду таким чином, щоб покрити рис на 2-3 см.
  4. Солимо, доводимо до кипіння воду. Накриваємо кришкою та на невеликому вогні готуємо близько 30-40 хвилин.

Готову страву прикрашаємо зеленню. За бажання подавати можна з апетитним салатом.

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