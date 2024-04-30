Не доведеться готувати окремо гарнір, м’ясо та овочі: шикарна страва "все в одному"

І сім’я наїсть, і ви не втомитеся

Хочеться швидко та ситно нагодувати всю родину, але не хочеться довго стояти біля плити та готувати окремо гарнір, овочі та м’ясо? У цьому випадку рятують ліниві рецепти.

Разом із Shuba ми сьогодні приготуємо рис із куркою, солодким перцем та баклажанами. Готується ця страва дуже просто, а виходить неймовірно смачною. Вам не знадобляться дорогі продукти та купа кухонного приладдя — тільки бюджетні продукти та велика сковорода. Рис краще вибирати довгозернистий, басматі або жасмин — так вийде ще ароматніше.

Як приготувати рис з куркою та овочами

Інгредієнти на 4 порції:

куряче філе — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

перець червоний солодкий – 1 шт.;

баклажан — 0.5 шт.;

рис басматі — 1.5 ст.;

часник, зубчики — 4 шт.;

копчена паприка — 0.5 ч. л.;

приправа "Італійські трави" — 0.5 ч. л.;

оливкова олія, гілочка петрушки, сіль, вода гаряча — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Миємо та сушимо філе. Нарізаємо їх великими кубиками. Чистимо і нарізаємо великими кубиками овочі, цибулю — півкільцями. Розігріваємо сковороду з оливковою олією, викладаємо курку та обсмажуємо до рум’яності. Додаємо цибулю і смажимо до легкої золотистості. Туди ж відправляємо перець, а за хвилину — баклажани. Додаємо спеції та смажимо всі разом ще 1-2 хвилини. Викладаємо зубчики часнику. До м’яса з овочами відправляємо промитий рис, розрівнюємо та додаємо воду таким чином, щоб покрити рис на 2-3 см. Солимо, доводимо до кипіння воду. Накриваємо кришкою та на невеликому вогні готуємо близько 30-40 хвилин.

Готову страву прикрашаємо зеленню. За бажання подавати можна з апетитним салатом.