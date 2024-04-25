Приготуйте цей салат — і близькі забудуть про інші страви: незрівнянний рецепт (фото)
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Три основні інгредієнти, 15 хвилин часу — та страва на столі
Різноманітні м’ясні салати – це чудовий варіант до великоднього столу, особливо після Великого посту. Вони готуються просто, смачні та ситні.
Кулінари вигадали безліч варіантів цієї страви, проте "Телеграф" в одному зі старих журналів "Люблю готувати" знайшов ще один. Шарм страви — у простоті та бюджетності: вам знадобиться трохи філе, грибів та цибулина. Гриби, до речі, можна взяти гливи, а замість курячого філе — свинину чи телятину. Однак у цьому випадку м’ясо бажано відбити для м’якості та посмажити трохи довше. За бажання можна його замаринувати — тоді вийде соковитіше та ароматніше.
Як приготувати м’ясний салат
Інгредієнти:
- куряче філе — 300 г;
- печериці — 200 г;
- цибуля — 1 шт.;
- соняшникова олія — 3 ст. л.;
- майонез — 50 г;
- сіль, перець — до свого смаку;
- зелень;
- тертий сир — за бажанням.
Спосіб приготування:
- М’ясо та гриби ретельно миємо та нарізаємо. Чистимо і нарізаємо цибулю.
- У розігріту сковороду з олією відправляємо гриби і помішуючи, обсмажуємо. Додаємо підготовлене м’ясо, а через 5 хвилин – цибулю. Усі разом смажимо протягом 5 хвилин.
- Готову страву солимо, перчимо, заправляємо майонезом і посипаємо подрібненою зеленню і твердим тертим сиром.
А для різноманітності можна подати "Фатальну жінку". Навряд чи від неї відмовиться хоча б шматочок.