Приготуйте цей салат — і близькі забудуть про інші страви: незрівнянний рецепт (фото)

Три основні інгредієнти, 15 хвилин часу — та страва на столі

Різноманітні м’ясні салати – це чудовий варіант до великоднього столу, особливо після Великого посту. Вони готуються просто, смачні та ситні.

Кулінари вигадали безліч варіантів цієї страви, проте "Телеграф" в одному зі старих журналів "Люблю готувати" знайшов ще один. Шарм страви — у простоті та бюджетності: вам знадобиться трохи філе, грибів та цибулина. Гриби, до речі, можна взяти гливи, а замість курячого філе — свинину чи телятину. Однак у цьому випадку м’ясо бажано відбити для м’якості та посмажити трохи довше. За бажання можна його замаринувати — тоді вийде соковитіше та ароматніше.

Як приготувати м’ясний салат

Інгредієнти:

куряче філе — 300 г;

печериці — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

соняшникова олія — 3 ст. л.;

майонез — 50 г;

сіль, перець — до свого смаку;

зелень;

тертий сир — за бажанням.

Спосіб приготування:

М’ясо та гриби ретельно миємо та нарізаємо. Чистимо і нарізаємо цибулю. У розігріту сковороду з олією відправляємо гриби і помішуючи, обсмажуємо. Додаємо підготовлене м’ясо, а через 5 хвилин – цибулю. Усі разом смажимо протягом 5 хвилин. Готову страву солимо, перчимо, заправляємо майонезом і посипаємо подрібненою зеленню і твердим тертим сиром.

Фото: Телеграф

А для різноманітності можна подати "Фатальну жінку". Навряд чи від неї відмовиться хоча б шматочок.