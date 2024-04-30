Не придется готовить отдельно гарнир, мясо и овощи: шикарное блюдо "все в одном"

И семья наестся, и вы не устанете

Хочется быстро и сытно накормить всю семью, но не хочется долго стоять у плиты и готовить отдельно гарнир, овощи и мясо? В этом случае спасают ленивые рецепты.

Вместе с Shuba мы сегодня приготовим рис с курицей, сладким перцем и баклажанами. Готовится это блюдо очень просто, а получается невероятно вкусным. Вам не понадобятся дорогие продукты и куча кухонных принадлежностей — только бюджетные продукты и большая сковорода. Рис лучше выбирать длиннозернистый, басмати или жасмин — так получится еще ароматнее.

Как приготовить рис с курицей и овощами

Ингредиенты на 4 порции:

куриное филе — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

перец красный сладкий — 1 шт.;

баклажан — 0.5 шт.;

рис басмати — 1.5 ст.;

чеснок, зубчики — 4 шт.;

копченая паприка — 0.5 ч. л.;

приправа "Итальянские травы" — 0.5 ч. л.;

оливковое масло, веточка петрушки, соль, вода горячая — по вкусу.

Способ приготовления:

Моем и сушим филе. Нарезаем их большими кубиками. Чистим и нарезаем большими кубиками овощи, лук — полукольцами. Разогреваем сковороду с оливковым маслом, выкладываем курицу и обжариваем до румяности. Добавляем лук и жарим до легкой золотистости. Туда же отправляем перец, а через минуту — баклажаны. Добавляем специи и жарим все вместе еще 1-2 минуты. Выкладываем зубчики чеснока. К мясу с овощами отправляем промытый рис, разравниваем и добавляем воду таким образом, чтобы покрыть рис на 2-3 см. Солим, доводим до кипения воду. Накрываем крышкой и на небольшом огне готовим около 30-40 минут.

Готовое блюдо украшаем зеленью. При желании подавать можно с аппетитным салатом.