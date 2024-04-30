З’їдять усі та оближуть шампур: весь секрет цього шашлику в одному інгредієнті
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Шашлик вийде ніжним та соковитим
Весна — це часті пікніки, багаття та улюблений соковитий шашлик. Традиційно шашлик ми звикли готувати зі свинини, але пропонуємо поекспериментувати.
Разом з "Ідеями для завтраку та вечері" пропонуємо приготувати шашлик із… курки. Готується він швидко і просто, адже куряче м’ясо не потрібно довго маринувати, а страва вийде ніжною та смаком. Щоб надати страві пікантності, ми до маринаду додамо трохи меду. Друзі точно здивуються незвичайним смаком м’яса. Однак будьте обережні — можливо, у майбутньому всі проситимуть готувати шашлик лише вас.
Як приготувати шашлик з курки у медовому маринаді
Інгредієнти:
- куряче філе – 800 г;
- соєвий соус – 80 мл;
- мед – 3 ст. л.;
- оливкова олія – 60 мл;
- часник сушений – 1 ч. л.;
- перець мелений – до смаку.
Спосіб приготування:
- Куряче філе ретельно миємо та нарізаємо середніми шматочками.
- В окремому посудині змішуємо соєвий соус з медом, олією, часником та перцем.
- Приготованим маринадом заливаємо філе, все перемішуємо та відправляємо у холодильник на 2 години, періодично помішуючи м’ясо.
- Через вказаний час нанизуємо шматочки курки на шампури. Готуємо м’ясо на грилі чи мангалі близько 12-15 хвилин, кілька разів перевернувши.
Такий ніжний шашлик краще подавати із домашнім томатним соусом. Вийде феєрично.