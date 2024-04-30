Съедят все и оближут шампур: весь секрет этого шашлыка в одном ингредиенте

Шашлык получится нежным и сочным

Весна — это частые пикники, костер и любимый сочный шашлык. Традиционно шашлык мы привыкли готовить из свинины, но предлагаем поэкспериментировать.

Вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" предлагаем приготовить шашлык из… курицы. Готовится он быстро и просто, ведь куриное мясо не нужно долго мариновать, а блюдо получится нежным и вкусом. Чтобы придать блюду пикантности, мы в маринад мы добавим немного меда. Друзья точно удивятся необычному вкусу мяса. Однако будьте осторожны — возможно, в будущем все будут просить готовить шашлык только вас.

Как приготовить шашлык из курицы в медовом маринаде

Ингредиенты:

куриное филе – 800 г;

соевый соус – 80 мл;

мед – 3 ст. л.;

оливковое масло – 60 мл;

чеснок сушеный – 1 ч. л.;

перец молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе тщательно моем и нарезаем средними кусочками. В отдельной посудине смешиваем соевый соус с медом, маслом, чесноком и перцем. Приготовленным маринадом заливаем филе, все перемешиваем и отправляем в холодильник на 2 часа, периодически помешивая мясо. Через указанное время нанижите кусочки курицы на шампуры. Готовим мясо на гриле или мангале около 12-15 минут, несколько раз перевернув.

Такой нежный шашлык лучше подавать с домашним томатным соусом. Получится феерически.