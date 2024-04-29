Вікна сяятимуть як ніколи: весь секрет в особливому розчині для миття

Для миття вікон можна використовувати саморобний засіб

Брудні вікна псують враження від будинку. Тому вони потребують регулярного очищення. Але для багатьох людей миття вікон стає справжнім випробуванням, оскільки, попри всі зусилля на поверхні скла залишаються непривабливі розводи. Але ситуацію можна виправити, якщо використати для цього саморобний засіб для миття вікон.

Раніше ми розповідали, як відбілити тюль. Тепер розкажемо, як ідеально очистити вікна.

Чим мити вікна, щоб вони були ідеально чистими

Якщо ви хочете, щоб ваші вікна по-справжньому сяяли, приготуйте розчин для миття всього з трьох інгредієнтів. Знадобиться спирт, лимонний сік та вода, пише Genialne.

Але при змішуванні засобів дуже важливо дотримуватися правильних пропорцій. У два літри холодної води додайте три столові ложки спирту та сім столових ложок лимонного соку. Завдяки кислому соку вікна будуть гарно сяяти. Лимон також надасть рідині приємного аромату.

Коли змішаєте всі інгредієнти, перелийте суміш у розпилювач. Використовувати засіб можна для очищення підвіконь, віконних рам та скла.

Раніше "Телеграф" розповідав, як доглядати люстри та інші освітлювальні прилади. Ці підказки допоможуть швидко позбутися пилу.