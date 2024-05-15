Лазанья по-грецьки: рецепт пастиціо для справжніх гурманів

Якщо ви хочете урізноманітнити свій раціон — пропонуємо вам приготувати традиційну грецьку страву — пастиціо.

Пастиціо – це традиційна грецька страва, яка зачаровує своїм насиченим смаком та ароматом. Це справжня кулінарна симфонія, що поєднує в собі ніжну м'ясну начинку, ароматний томатний соус та хрустку вершкову шапку. Також, ми пропонуємо рецепт швидкої лазаньї.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом пастиціо, яке стане справжньою окрасою вашого столу та завоює серця навіть найвибагливіших гурманів.

Інгредієнти:

Для м'ясної начинки:

500 г яловичого фаршу

1 цибулина

2 зубчики часнику

1 столова ложка томатної пасти

1/2 чайної ложки орегано

1/4 чайної ложки кориці

Сіль, перець за смаком

2 столові ложки оливкової олії

Для томатного соусу:

800 г томатів у власному соку

1 цибулина

2 зубчики часнику

1 столова ложка оливкової олії

1 лавровий лист

1/2 чайної ложки орегано

Сіль, перець за смаком

Для вершкового соусу:

500 мл молока

50 г вершкового масла

50 г борошна

1 мускатний горіх

Сіль, перець за смаком

Для пасти:

500 г макаронних виробів (наприклад, пенне або рігатоні)

Додатково:

Тертий сир пармезан для подачі

Приготування:

Підготуємо м'ясну начинку. Цибулю дрібно нарізати, часник подрібнити. На сковороді розігріти оливкову олію та обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати часник та обсмажити ще 30 секунд. Додати фарш та обсмажити його, розбиваючи грудки ложкою. Додати томатну пасту, орегано, корицю, сіль та перець за смаком. Перемішати та тушкувати протягом 10 хвилин. Підготуємо томатний соус. Томати подрібнити блендером або розім'яти руками. Цибулю дрібно нарізати, часник подрібнити. На іншій сковороді розігріти оливкову олію. Обсмажити цибулю до золотистого кольору, додати часник та обсмажити ще 30 секунд. Влити подрібнені томати, лавровий лист, орегано, сіль та перець за смаком. Довести до кипіння, зменшити вогонь та тушкувати протягом 20 хвилин. Відварити макарони. У киплячу підсолену воду додати макарони та варити до готовності згідно з інструкцією на упаковці. Приготуємо вершковий соус. У каструлі розтопити вершкове масло. Додати борошно та ретельно перемішати, щоб не було грудок. Поступово вливати молоко, постійно помішуючи. Додати мускатний горіх, сіль та перець за смаком. Варити соус на повільному вогні протягом 5 хвилин, до загустіння. Зібрати пастиціо. У форму для випічки викласти половину макаронних виробів. Потім розподілити м'ясну начинку, а зверху – томатний соус. Залити пастиціо вершковим соусом. Посипати тертим сиром пармезан. Випікати пастиціо в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин.

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