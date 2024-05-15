Лазанья по-грецьки: рецепт пастиціо для справжніх гурманів
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Якщо ви хочете урізноманітнити свій раціон — пропонуємо вам приготувати традиційну грецьку страву — пастиціо.
Пастиціо – це традиційна грецька страва, яка зачаровує своїм насиченим смаком та ароматом. Це справжня кулінарна симфонія, що поєднує в собі ніжну м'ясну начинку, ароматний томатний соус та хрустку вершкову шапку. Також, ми пропонуємо рецепт швидкої лазаньї.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом пастиціо, яке стане справжньою окрасою вашого столу та завоює серця навіть найвибагливіших гурманів.
Інгредієнти:
Для м'ясної начинки:
- 500 г яловичого фаршу
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 1 столова ложка томатної пасти
- 1/2 чайної ложки орегано
- 1/4 чайної ложки кориці
- Сіль, перець за смаком
- 2 столові ложки оливкової олії
Для томатного соусу:
- 800 г томатів у власному соку
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 лавровий лист
- 1/2 чайної ложки орегано
- Сіль, перець за смаком
Для вершкового соусу:
- 500 мл молока
- 50 г вершкового масла
- 50 г борошна
- 1 мускатний горіх
- Сіль, перець за смаком
Для пасти:
- 500 г макаронних виробів (наприклад, пенне або рігатоні)
Додатково:
- Тертий сир пармезан для подачі
Приготування:
- Підготуємо м'ясну начинку. Цибулю дрібно нарізати, часник подрібнити. На сковороді розігріти оливкову олію та обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати часник та обсмажити ще 30 секунд.
- Додати фарш та обсмажити його, розбиваючи грудки ложкою. Додати томатну пасту, орегано, корицю, сіль та перець за смаком. Перемішати та тушкувати протягом 10 хвилин.
- Підготуємо томатний соус. Томати подрібнити блендером або розім'яти руками. Цибулю дрібно нарізати, часник подрібнити.
- На іншій сковороді розігріти оливкову олію. Обсмажити цибулю до золотистого кольору, додати часник та обсмажити ще 30 секунд.
- Влити подрібнені томати, лавровий лист, орегано, сіль та перець за смаком. Довести до кипіння, зменшити вогонь та тушкувати протягом 20 хвилин.
- Відварити макарони. У киплячу підсолену воду додати макарони та варити до готовності згідно з інструкцією на упаковці.
- Приготуємо вершковий соус. У каструлі розтопити вершкове масло. Додати борошно та ретельно перемішати, щоб не було грудок.
- Поступово вливати молоко, постійно помішуючи. Додати мускатний горіх, сіль та перець за смаком.
- Варити соус на повільному вогні протягом 5 хвилин, до загустіння.
- Зібрати пастиціо. У форму для випічки викласти половину макаронних виробів. Потім розподілити м'ясну начинку, а зверху – томатний соус.
- Залити пастиціо вершковим соусом. Посипати тертим сиром пармезан.
- Випікати пастиціо в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин.
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