Навіщо капронові колготки та совок для миття вікон: хитрий метод, який змусить скло блищати

Дивний, але дієвий метод миття вікон

Миття вікон — обов’язковий весняний ритуал, адже після зими на склі накопичується багато пилу і бруду. Ця справа не найулюбленіша, але полегшити її виконання можна за допомогою простих підручних засобів. Капронові колготки і совок допоможуть помити вікна і не залишити розводів.

Щоб швидко впоратися із цим завданням, треба також приготувати бюджетну дієву суміш для миття вікон. Про це розповіли на noviydoctor.com.

Як самостійно зробити засіб для миття вікон

Вам знадобляться продукти, які є на кухні в кожного. Це оцет (100 мл), вода (0,5 л), засіб для миття посуду (1 ч. л.), гліцерин (кілька крапель) і сік половини лимона. Всі ці інгредієнти перемішуємо у глибокій мисці, а потім переливаємо у пляшку з розпилювачем.

Як помити вікна за допомогою совка і капронових колготок

Засіб, який приготували, наносимо на скло і миємо за допомогою ганчірки з мікрофібри. Далі беремо совок і притуляємо до вікна гумкою на кінці. Видаляємо зайву піну плавними рухами. Тепер вам знадобляться капронові колготки. Натираємо ними поверхню. Еластичний матеріал чудово відполірує скло і не залишить жодного розводу, подряпини чи плями.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким дешевим засобом треба помити вікна, щоб вони блищали. Агресивні хімікати використовувати не обов’язково.