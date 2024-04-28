Сусіди подумають, що у вас новий тюль: все завдяки цій хитрощі

Як прати фіранки та штори, щоб вони завжди були білими та свіжими

Чистий тюль на вікнах – ознака доглянутого будинку. На жаль, на ньому згодом накопичується багато пилу та смог. Під їх впливом матеріал блідне і втрачає білий колір.

На щастя, старі штори, що втратили білизну, не обов’язково викидати.

Раніше ми розповідали, як легко помити вікна без розлучень. Тепер розповімо, як зробити білим навіть старий тюль.

Як прати тюль, щоб він був білим

Щоб повернути тканинам білий відтінок, не обов’язково використовувати дорогі відбілювачі. Все, що потрібно зробити, це обробити їх спеціальним марсельським милом. Це засіб, який відбілить тюль краще ніж традиційні пральні порошки.

Все, що вам потрібно зробити, це взяти вологе мило і трохи натерти брудний тюль. В ідеалі після такої обробки у волокнах тканини залишиться трохи піни. Потім тюль слід випрати в пральній машині з додаванням жмені солі, що посилить ефект марсельського мила.

Для прання тюлю рекомендується вибирати делікатний режим прання та температуру води не вище 30 градусів. Також варто врахувати, що тюль можна віджимати лише на низькій швидкості.

Раніше "Телеграф" розповідав про причини неприємного запаху білизни після прання. Ці поради допоможуть уникнути поширених помилок.