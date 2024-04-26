Виблискуватимуть чистотою: як прибирати і доглядати за люстрами, торшерами і бра

Корисні та перевірені поради з маминих журналів

Люстри в домі одне з важкодоступних місць, на яких збирається бруд та пил. Також пил на собі здатні збирати торшери та бра, тому за цими елементами декору так важливо доглядати та прибирати їх. "Телеграф" вже розповідав, як почистити штори прямо на карнизі, а сьогодні ділиться порадами, як тримати в чистоті люстри, торшери і бра.

Ці корисні поради для господинь ми знайшли в одному зі старих випусків журналу "Ліза". Такі підказки точно допоможуть швидко та ефективно прибирати предмети "електричного" декору.

У домашній пилюці міститься багато шкідливих мікроорганізмів, тому так важливо робити вологе прибирання. Це стосується і люстр, і торшерів, і бра, на яких часто збирається бруд, але які зазвичай прибираються рідше.

Рекомендовано прибирати пил на люстрах кожні 2-3 тижні. Ретельне вологе очищення люстр потрібно проводити: раз на квартал, якщо вони з тканини чи пластику, раз на півроку — якщо з кришталю чи скла.

При цьому, дуже важливо при митті люстр і торшерів, вимикати в будинку електрику. І не просто натиснути вимикач, а повністю знеструмити всю оселю. Це убезпечить вас під час прибирання та знизить ризик контакту електроприладів з вологою.

Текстильні або паперові плафони та світильники можна прибирати сухою антистатичною серветкою або липким валиком для очищення одягу. Паперові або текстильні торшери та абажури можна обробити антистатичним спреєм для одягу, тоді протирати пил можна буде рідше.

Раніше "Телеграф" розповідав, які народні кошти зроблять тюль білим і свіжим. Є три простих народних кошти, які допоможуть впоратися із сірістю та жовтизною на тюлі.