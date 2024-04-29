Якщо отвори на підошві праски забилися: які копійчані засоби допоможуть

Праска знову працюватиме справно

Аби праска слугувала довгий час та не псувала речі за нею потрібно регулярно доглядати. З часом, на підошві праски можуть з'являтися розводи рудого кольору або темні плями, а з отворів для пари — витікати брудна вода.

У такому випадку варто негайно очистити праску. Чим та як це можна зробити — інформують на порталі "Ukr.Media".

Як очистити праску

Оцет

Оцет – один з найбільш доступних і ефективних засобів для усунення накипу. Для цього треба змішати оцет і воду у рівних пропорціях та додати цю суміш у резервуар для води праски, а сам пристрій встановити на максимальну температуру.

Коли праска достатньо нагріється, кнопку пари потрібно постійно натискати або повністю її вивільнити і тим самим очистити отвори для пари.

Сольова "лазня"

Сіль також є ефективним засобом для очищення отворів. Розподіліть сіль на аркуші паперу, нагрійте праску і кілька разів пропрасуйте сіль. Сіль виступатиме як ніжний абразив, що допоможе видалити забруднення з отворів.

Зубочистки та ватяні палички

Для очищення важкодоступних місць можна виростати зубочистки або ватні палички, змочені в оцті або воді. Варто обережно прочистити кожен отвір, видаляючи забруднення.

Варто зазначити, що задля уникнення повторного забруднення варто використовувати фільтровану або дистильовану воду для праски. Після кожного прасування воду потрібно зливати, а підошву праски протирати вологою тканиною.

Раніше ми писали, як очистити праску від нагару та жовтих плям. Це допоможе зберегти ваш одяг бездоганним і гарним.