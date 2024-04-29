Окна будут сиять как никогда: весь секрет в особом растворе для мытья

Для мытья окон можно использовать самодельное средство

Грязные окна портят впечатление от дома. Поэтому они нуждаются в регулярной очистке. Но для многих людей мытье окон становится настоящим испытанием, так как несмотря на все усилия на поверхности стекол остаются неприглядные разводы. Но ситуацию можно исправить, если использовать для этого самодельное средство для мытья окон.

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Чем мыть окна, чтобы на них не оставались разводы

Если вы хотите, чтобы ваши окна по-настоящему сияли, приготовьте чистящий раствор всего из трех ингредиентов. Понадобится спирт, лимонный сок и вода, пишет Genialne.

Но при смешивании средств очень важно соблюдать правильные пропорции. В два литра холодной воды добавьте три столовые ложки спирта и семь столовых ложек лимонного сока. Благодаря кислому соку окна будут красиво сиять. Лимон также придаст жидкости приятный аромат.

Смешав все ингредиенты, перелейте смесь в распылитель. Использовать средство можно для очистки подоконников, оконных рам и стекол.

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