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Такую паску приготовите за час до прихода гостей: быстрый рецепт без дрожжей

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Быстрый вариант пышной выпечки
Быстрый вариант пышной выпечки. Фото vazhnoznat.com

Такая паска не заберет у вас много времени и сил

Наши бабушки пекли потрясающие пышные паски красивого яркого цвета. Они получались необычайно нежными и вкусными. Однако есть один недостаток — для приготовления такой выпечки нужно провести на кухне долгое время.

Если нет времени готовить паску из дрожжевого теста, вместе с Shuba предлагаем альтернативу — вкуснейшую бездрожжевую паску. Вы приготовите ее буквально за 20 минут, а все остальное сделает духовка. Обязательно выбирайте для рецепта высококачественную сгущенку и заранее достаньте яйца из холодильника.

Как приготовить бездрожжевую паску

Ингредиенты на 5 порций:

  • сгущенное молоко — 760 г;
  • мука — 500 г;
  • яйцо куриное, большое — 4 шт.;
  • ваниль — по вкусу;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • смесь сухофруктов — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Кипятком заливаем сухофрукты и оставляем на 10-15 минут. Через указанное время сливаем воду и выкладываем на бумажные полотенца.
  2. В глубокую миску вбиваем яйца, взбиваем до однородного состояния. Продолжая взбивать, вливаем сгущенку.
  3. В полученную смесь просеиваем пшеничную муку и разрыхлитель, добавляем ванилин и сухофрукты.
  4. Формы для запекания смазываем сливочным маслом, выливаем тесто, заполняя на половину. Отправляем все в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Готовую паску украшаем домашней глазурью и подаем к столу. Получится фантастическая выпечка.

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