Такую паску приготовите за час до прихода гостей: быстрый рецепт без дрожжей
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Такая паска не заберет у вас много времени и сил
Наши бабушки пекли потрясающие пышные паски красивого яркого цвета. Они получались необычайно нежными и вкусными. Однако есть один недостаток — для приготовления такой выпечки нужно провести на кухне долгое время.
Если нет времени готовить паску из дрожжевого теста, вместе с Shuba предлагаем альтернативу — вкуснейшую бездрожжевую паску. Вы приготовите ее буквально за 20 минут, а все остальное сделает духовка. Обязательно выбирайте для рецепта высококачественную сгущенку и заранее достаньте яйца из холодильника.
Как приготовить бездрожжевую паску
Ингредиенты на 5 порций:
- сгущенное молоко — 760 г;
- мука — 500 г;
- яйцо куриное, большое — 4 шт.;
- ваниль — по вкусу;
- разрыхлитель — 2 ч. л.;
- смесь сухофруктов — по вкусу.
Способ приготовления:
- Кипятком заливаем сухофрукты и оставляем на 10-15 минут. Через указанное время сливаем воду и выкладываем на бумажные полотенца.
- В глубокую миску вбиваем яйца, взбиваем до однородного состояния. Продолжая взбивать, вливаем сгущенку.
- В полученную смесь просеиваем пшеничную муку и разрыхлитель, добавляем ванилин и сухофрукты.
- Формы для запекания смазываем сливочным маслом, выливаем тесто, заполняя на половину. Отправляем все в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Готовую паску украшаем домашней глазурью и подаем к столу. Получится фантастическая выпечка.