Можна на дієті: рецепт стейків з цвітної капусти

Стейки з капусти стануть вашою улюбленою альтернативою м'ясу.

Цвітна капуста – це не лише корисний овоч, але й справжня знахідка для тих, хто шукає смачні та ситні страви без м'яса. Її насичений смак, приємна текстура та різноманіття способів приготування роблять її улюбленим інгредієнтом багатьох вегетаріанських рецептів. Також, пропонуємо рецепт салату з капусти.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом стейків з цвітної капусти, які стануть чудовою альтернативою м'ясним стравам.

Інгредієнти:

1 качан цвітної капусти

2 столові ложки оливкової олії

1 столова ложка лимонного соку

1 чайна ложка меленого кмину

1/2 чайної ложки паприки

1/4 чайної ложки часникового порошку

Сіль, перець за смаком

1 столова ложка рослинної олії для смаження

Зелень петрушки для подачі

Приготування:

Підготуємо цвітну капусту. Розберіть цвітну капусту на суцвіття товщиною близько 2 см. Видаліть жорсткі частини стебла.

Приготуємо маринад. У мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, кмин, паприку, часниковий порошок, сіль та перець. Додайте цвітну капусту та добре перемішайте, щоб вона повністю була вкрита маринадом.

Замаринуйте цвітну капусту. Залиште маринуватися на 15-20 хвилин.

Смажте стейки. Розігрійте рослинну олію на сковороді на середньому вогні. Додайте цвітну капусту та обсмажуйте з обох боків до золотистого кольору та м'якості (приблизно по 5 хвилин з кожного боку).

Подавайте стейки з цвітної капусти. Готові стейки посипте подрібненою зеленню петрушки та подавайте з улюбленим гарніром, наприклад, з салатом, коричневим рисом або кіноа.

Порада:

Ви можете додати до маринаду інші спеції та трави за своїм смаком, наприклад, орегано, чебрець або куркуму.

Для більш хрусткої скоринки перед смаженням можна обваляти цвітну капусту в паніровці з сухарів або борошна.

Ці стейки з цвітної капусти – це не лише смачна та корисна страва, але й справжня основа для кулінарної фантазії.

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