Телефон дуже тупить: вісім хитрощів прискорять роботу вашого гаджета

Декілька нескладних трюків — і ваш смартфон "літатиме"

Нікому не потрібно мобільний телефон, який повільно завантажує програми та відкриває файли. З усім тим, користувачі можуть покращити продуктивність свого смартфона, використовуючи прості трюки.

Як покращити роботу повільного смартфона? Поради щодо оптимізації пропонує журнал Pocket-lint.

Як прискорити роботу мобільного телефону: 8 трюків

Вимкніть і знову увімкніть телефон. Іноді звичайне перезавантаження пристрою може усунути проблему. Очистьте кеш. Якщо ви зіткнулися з повільною роботою конкретних програм, варто навести лад з кешуванням. Звільніть пам’ять. Чим більше ви заповнюєте об'єм внутрішньої пам’яті, тим гірша продуктивність смартфона. Очистьте гаджет від непотрібних файлів, програм та вмісту кошика. Оновіть телефон. Перевіряйте, чи пропонує ваш смартфон нові оновлення, і встановлюйте їх за наявності. Перевірте швидкість Інтернету. Іноді повільне завантаження призводить до поганого з’єднання мережі. Підключайтеся до Wi-Fi, якщо мобільні дані не дозволяють швидко завантажувати вебсторінки. Видаліть віджети. Перестаньте використовувати віджети, особливо якщо вони динамічні та регулярно оновлюються у фоновому режимі. Вимкніть GPS. Ця функція регулярно оновлює та надсилає дані з вашого телефону туди і назад, що може негативно вплинути як на час автономної роботи, так і на швидкість роботи телефону. Виконайте скидання до заводських налаштувань. У такому випадку видаляються всі дані, а ще вам доведеться знову входити в облікові записи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прискорити зарядку мобільного телефону. Важливими є маленькі хитрощі з гаджетом.