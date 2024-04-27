Телефон дуже тупить: вісім хитрощів прискорять роботу вашого гаджета
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Декілька нескладних трюків — і ваш смартфон "літатиме"
Нікому не потрібно мобільний телефон, який повільно завантажує програми та відкриває файли. З усім тим, користувачі можуть покращити продуктивність свого смартфона, використовуючи прості трюки.
Як покращити роботу повільного смартфона? Поради щодо оптимізації пропонує журнал Pocket-lint.
Як прискорити роботу мобільного телефону: 8 трюків
- Вимкніть і знову увімкніть телефон. Іноді звичайне перезавантаження пристрою може усунути проблему.
- Очистьте кеш. Якщо ви зіткнулися з повільною роботою конкретних програм, варто навести лад з кешуванням.
- Звільніть пам’ять. Чим більше ви заповнюєте об'єм внутрішньої пам’яті, тим гірша продуктивність смартфона. Очистьте гаджет від непотрібних файлів, програм та вмісту кошика.
- Оновіть телефон. Перевіряйте, чи пропонує ваш смартфон нові оновлення, і встановлюйте їх за наявності.
- Перевірте швидкість Інтернету. Іноді повільне завантаження призводить до поганого з’єднання мережі. Підключайтеся до Wi-Fi, якщо мобільні дані не дозволяють швидко завантажувати вебсторінки.
- Видаліть віджети. Перестаньте використовувати віджети, особливо якщо вони динамічні та регулярно оновлюються у фоновому режимі.
- Вимкніть GPS. Ця функція регулярно оновлює та надсилає дані з вашого телефону туди і назад, що може негативно вплинути як на час автономної роботи, так і на швидкість роботи телефону.
- Виконайте скидання до заводських налаштувань. У такому випадку видаляються всі дані, а ще вам доведеться знову входити в облікові записи.
Раніше "Телеграф" розповідав, як прискорити зарядку мобільного телефону. Важливими є маленькі хитрощі з гаджетом.