Майонез навіть не знадобиться: оригінальний салат, який просто готується і ніколи не набридає

Страва виходить свіжою і пікантною

Ми розповідали, як приготувати яскравий салат з маринованим перцем. Тепер ділимось рецептом ще однієї яскравої закуски.

Цей салат з пекінської капусти стане справжньою окрасою вашого столу. Поєднання соковитих овочів, ароматного сиру фета та пікантної заправки створює неймовірну симфонію смаків. Рецептом поділились на порталі "Добрі новини".

Інгредієнти:

500 г пекінської капусти;

200 г помідорів чері;

200 г консервованого горошку;

200 г сиру фета;

5-6 пір'я зеленої цибулі;

зелень кропу, петрушки та кінзи;

30-40 г смаженого насіння соняшника.

Для заправки:

2 ст. л. рослинної олії;

1 ст. л. соєвого соусу;

1 ст. л. лимонного соку;

1 ч. л. зернистої гірчиці;

1 ч. л. цукру або меду;

1/2 ч. л. сухого орегано;

1/3 ч. л. солі;

дрібка перцю;

1-2 зубчики часнику.

Спосіб приготування:

Розріжте качан пекінської капусти вздовж на 4 частини, а потім поперек не дуже тонкою соломкою. Якщо такої капусти немає, можна використовувати салат Айсберг або будь-який салатний мікс. Дрібно наріжте свіжий кріп, трохи петрушки і багато кінзи — вона ідеально підходить для цього салату! Наріжте зелену цибулю навскіс, а помідори чері, залежно від їх розміру, розріжте вздовж на 4-6 частин. Додайте до миски з капустою та зеленню 200 г сиру фета, порізаного не дуже дрібними кубиками. Туди ж додайте 200 г консервованого горошку і жменю смаженого насіння соняшника. У невелику миску вилийте 2 столові ложки рослинної олії, додайте по одній ложці соєвого соусу та лимонного соку, 1 чайну ложку зернистої гірчиці, 1/3 чайної ложки солі, дрібку білого перцю, 1 чайну ложку цукру або меду, 1/2 чайної ложки сухого орегано та 2 подрібнених зубчики часнику. Ретельно перемішайте заправку та заправте салат.

Можна заздалегідь нарізати овочі та зелень, а заправити салат перед подачею. Також це ідеальна закуска, щоб брати її з собою на пікнік, але в такому випадку салат теж заправляють перед тим, як його їсти. До речі, ми розповідали, які компоненти не варто додавати у маринад для шашлику.