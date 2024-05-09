Щоб не втрачав свіжість і товарний вигляд: як прати та доглядати білий одяг навесні

Корисні поради для тих, хто любить носити біле

Весною, коли потепліло, багато хто любить носити білі речі. Однак, щоб світлий одяг зберігав свій вигляд і свіжість, потрібно правильно його доглядати. "Телеграф" вже розповідав, як почистити штори прямо на карнизі, а сьогодні ділиться порадами, як доглядати білі речі в гардеробі.

Білі речі вимагають особливого делікатного ставлення, адже вони більше схильні до забруднення, пише rbc.ua. Однак, є способи, як продовжити їхнє життя і зробити свіжішими та зберегти товарний вигляд.

Як доглядати за білими речами у гардеробі

Роздільне прання

Це правило номер один. Найкраще прати світлий одяг окремо від інших речей, щоб уникнути вигоряння тканини та фарбування іншими відтінками при пранні. Те саме і з темними та кольоровими речами — їх потрібно прати окремо.

Засоби для прання

На ринку засобів для прання точно можна знайти окремі порошки та гелі для білих речей. Спеціальні засоби допоможуть зберегти речі білими і додадуть їм ще більше свіжості та білосніжності.

Виведення плям

Білі речі більш схильні до забруднення, тому навіть дрібні плями потрібно відразу виводити або запрати, не чекаючи, коли вони висохнуть і всотаються в тканину. Використовуйте спеціальні засоби або народні методи для виведення плям із білого одягу.

Правильне зберігання

Зберігати випрані білі речі потрібно в сухому чистому місці, де немає підвищеної вологості та сторонніх запахів. А вологі білі речі краще тримати подалі від іншого одягу, який може линяти і фарбувати їх.

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