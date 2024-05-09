Кухонна губка стане немов новенька: чим її почистити

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Кухонна губка є незамінною помічницею для кожної господині. При цьому експерти рекомендують змінювати її не рідше, ніж раз на тиждень, оскільки на ній осідають мікроби та бактерії.

Однак не варто поспішати викидати губку, адже її можна освіжити за допомогою підручних засобів. Як саме — інформує "Ukr.Media".

Як освіжити губку для миття посуду

Так, для дезінфекції губок можна використати розчин на основі солі. Візьміть глибокий контейнер і налийте в нього дві склянки гарячої води. Додайте дві столові ложки солі й добре розчиніть її. Занурте губку повністю в розчин і залиште на ніч. Вранці вийміть губку і промийте її під проточною водою — тепер вона готова до наступного використання.

Іншим дієвим методом є відбілювання губок за допомогою відбілювача. Для цього необхідно в чотирьох літрах гарячої води розчинити одну склянку відбілювача або порошку для прання білизни. Занурити губку в розчин і залишити на 10-15 хвилин. Потім ретельно промити губку в чистій воді до повного видалення бруду.

Варто зазначити, що регулярне очищення та дезінфекція кухонних губок не лише збільшують їхню тривалість служби, але й гарантують гігієнічність під час миття посуду. Ці прості методи не потребують великих витрат і їх легко застосовувати. Відповідно до цих інструкцій, ви зможете підтримувати чистоту та свіжість кухонного приладдя, створюючи комфортну та гігієнічну атмосферу на вашій кухні.

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