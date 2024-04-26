Як дізнатися, що ваш смартфон знаходиться на межі вибуху: важливі "дзвіночки"

Справа не лише у надмірному перегріві акумулятора

Хоча й трапляються нечасто вибухи мобільних пристроїв, але вони завжди приносять жахливі наслідки. Їх виникнення може бути зумовлене різними факторами, але найчастіше причиною стає перегрів акумулятора.

Однак, крім очевидних ознак надмірного нагрівання батареї, існують інші індикатори, які можуть вказувати на те, що мобільний телефон готовий до можливого вибуху. Про це пише itsider.

Чому вибухають смартфони: ознаки

Зміна форми акумулятора. Якщо ви виявили, що акумулятор телефону розпухає або змінює форму, це може свідчити про його пошкодження та можливість вибуху. Запах хімікатів, що походить від телефону, також може вказувати на перегрівання або пошкодження акумулятора. Раптове швидке розрядження телефону може свідчити про несправність акумулятора.

Перегріви без явної причини можуть свідчити про серйозні проблеми. При появі диму або іскор слід негайно вимкнути пристрій та вимкнути його від зарядного пристрою.

Раніше ми писали про різницю між захисним склом та плівкою для екрана смартфона. Обидва матеріали мають свої плюси та мінуси.