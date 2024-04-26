Приведуть до спалаху та вибуху телефону: що категорично не можна робити під час зарядки
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У цих випадках можна потрапити на серйозний ремонт
Для того, щоб забезпечити безпеку вашого смартфона та акумулятора, а також вашу власну безпеку, варто уникати певних дій під час заряджання.
У світі щотижня відбуваються випадки загоряння та вибуху смартфонів, тому важливо бути обережними, пише itsider. Дізнайтеся, які дії небажані під час заряджання пристрою.
Що не можна робити з телефонів під час зарядки
- Перегляд відео, особливо у форматі HD або 4K, споживає значну кількість енергії, що може призвести до перегріву та зносу батареї.
- Постійне заряджання батареї може спричинити деградацію батареї та скоротити термін служби. Тому краще не залишати смартфон на зарядці на ніч.
- Слід уникати зарядки смартфона, коли він покритий, наприклад, ковдрою чи подушкою.
- Не слід заряджати телефон в умовах сильного морозу або спеки. При екстремальних температурах батарею може бути пошкоджено.
Додамо, що багато користувачів відчувають невдоволення від повільної роботи своїх смартфонів. Важливими є маленькі хитрощі з гаджетом. Також раніше "Телеграф" розповідав, як прискорити зарядку мобільного телефону.