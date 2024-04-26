Приведуть до спалаху та вибуху телефону: що категорично не можна робити під час зарядки

У цих випадках можна потрапити на серйозний ремонт

Для того, щоб забезпечити безпеку вашого смартфона та акумулятора, а також вашу власну безпеку, варто уникати певних дій під час заряджання.

У світі щотижня відбуваються випадки загоряння та вибуху смартфонів, тому важливо бути обережними, пише itsider. Дізнайтеся, які дії небажані під час заряджання пристрою.

Що не можна робити з телефонів під час зарядки

Перегляд відео, особливо у форматі HD або 4K, споживає значну кількість енергії, що може призвести до перегріву та зносу батареї.

Постійне заряджання батареї може спричинити деградацію батареї та скоротити термін служби. Тому краще не залишати смартфон на зарядці на ніч.

Слід уникати зарядки смартфона, коли він покритий, наприклад, ковдрою чи подушкою.

Не слід заряджати телефон в умовах сильного морозу або спеки. При екстремальних температурах батарею може бути пошкоджено.

Додамо, що багато користувачів відчувають невдоволення від повільної роботи своїх смартфонів. Важливими є маленькі хитрощі з гаджетом. Також раніше "Телеграф" розповідав, як прискорити зарядку мобільного телефону.