Можливо, ви робили це неправильно: чим можна зіпсувати смак зеленого борщу

Головне дотримуватися технології приготування

З настанням весни господині не лише почали якнайчастіше готувати салати із зеленню, але й варити зелений борщ, поки щавель молодий та особливо смачний. Ймовірно, кожен має свій улюблений рецепт цієї страви.

Однак сьогодні "Телеграф" хоче розповісти про найпоширеніші помилки, які роблять господині, коли варять його. Це може бути як неправильна послідовність вкидання продуктів, так і занадто швидке варіння бульйону.

Що може зіпсувати смак зеленого борщу

Так, перш за все, перед готуванням потрібно ретельно промити м'ясо. Аби борщ вийшов насиченим та не важким, важливо варити м'ясо досить довго — близько півтори години. Спеції важливо додавати саме в кінці, інакше бульйон буде не наваристим на смак. Також, саме в кінці потрібно кидати щавель — інакше інші продукти залишаться сирими. Бульйон без щавлю має варитися не менше, ніж пів години.

Окрім цього, важливо не переварити щавель. Його потрібно додавати в уже майже готову страву, за три хвилини до вимикання борщу. Тоді зелень віддасть достатньо кислоти і борщ матиме приємний колір. Якщо варити довше, страва вийде кислою.

Раніше ми писали, як законсервувати щавель на зиму. Зелень відмінно зберігається у баночках цілий рік.