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Так ви картоплю ще не готували: як її запекти у вигляді ананаса

Автор
Марія Швець Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Найсмачніша і найпростіша страва для всієї родини Новина оновлена 09 травня 2024, 10:56
Найсмачніша і найпростіша страва для всієї родини. Фото instagram.com

Картопля виходить не лише смачною, а й ефектною на вигляд

Хоч картоплю люблять, здається усі, і варіантів її приготування безліч, як, наприклад, картопля по-селянськи, та мабуть, нею вже нікого не здивувати. Проте сьогодні ми пропонуємо приготувати цей коренеплід не звичайно, а у вигляді ананаса.

Окрім того, що так овоч ефектно виглядатиме на столі, він ще й вийде дуже смачним. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати картоплю у вигляді ананаса

Інгредієнти:

  • картопля 4-5 шт.;
  • олія – 5 ст. л.;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • перець – 1/3 ч. л.;
  • коріандр – 1 ч. л.;
  • копчена паприка – 2 ч. л.;
  • італійські, або прованські трави – 1 ч. л.;

Інгредієнти для соусу

  • сметана – 3 ст. л.;
  • майонез – 3 ст. л.;
  • сіль – ½ ч.л.;
  • часник – 2-3 зуб.;
  • кріп – пучок;
  • перець – 1/3 ч. л.;

Спосіб приготування:

  1. Картоплю почистити та нарізати її на кружечки товщиною 8-10 мм.
  2. Зробити надрізи на картоплі, немов узор на ананасі, але не дорізати до кінця.
  3. В окремій посудині змішати олію, сіль, перець, коріандр, прованські або італійські трави та копчену паприку.
  4. Картоплю викласти на пергамент і змастити олією зі спеціями, або просто полити картоплю заправкою.
  5. Запікати у попередньо розігрітій до 190 градусів духовці близько 30-35 хвилин.

А якщо ви любите картоплю, рекомендуємо приготувати картопляники з вчорашнього пюре. Така страва сподобається близьким.

Теги:
#Картопля #Запікання #Готуємо вдома