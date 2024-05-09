Так ви картоплю ще не готували: як її запекти у вигляді ананаса
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Картопля виходить не лише смачною, а й ефектною на вигляд
Хоч картоплю люблять, здається усі, і варіантів її приготування безліч, як, наприклад, картопля по-селянськи, та мабуть, нею вже нікого не здивувати. Проте сьогодні ми пропонуємо приготувати цей коренеплід не звичайно, а у вигляді ананаса.
Окрім того, що так овоч ефектно виглядатиме на столі, він ще й вийде дуже смачним. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".
Як приготувати картоплю у вигляді ананаса
Інгредієнти:
- картопля 4-5 шт.;
- олія – 5 ст. л.;
- сіль – 1 ч. л.;
- перець – 1/3 ч. л.;
- коріандр – 1 ч. л.;
- копчена паприка – 2 ч. л.;
- італійські, або прованські трави – 1 ч. л.;
Інгредієнти для соусу
- сметана – 3 ст. л.;
- майонез – 3 ст. л.;
- сіль – ½ ч.л.;
- часник – 2-3 зуб.;
- кріп – пучок;
- перець – 1/3 ч. л.;
Спосіб приготування:
- Картоплю почистити та нарізати її на кружечки товщиною 8-10 мм.
- Зробити надрізи на картоплі, немов узор на ананасі, але не дорізати до кінця.
- В окремій посудині змішати олію, сіль, перець, коріандр, прованські або італійські трави та копчену паприку.
- Картоплю викласти на пергамент і змастити олією зі спеціями, або просто полити картоплю заправкою.
- Запікати у попередньо розігрітій до 190 градусів духовці близько 30-35 хвилин.
А якщо ви любите картоплю, рекомендуємо приготувати картопляники з вчорашнього пюре. Така страва сподобається близьким.