Так ви картоплю ще не готували: як її запекти у вигляді ананаса

Картопля виходить не лише смачною, а й ефектною на вигляд

Хоч картоплю люблять, здається усі, і варіантів її приготування безліч, як, наприклад, картопля по-селянськи, та мабуть, нею вже нікого не здивувати. Проте сьогодні ми пропонуємо приготувати цей коренеплід не звичайно, а у вигляді ананаса.

Окрім того, що так овоч ефектно виглядатиме на столі, він ще й вийде дуже смачним. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати картоплю у вигляді ананаса

Інгредієнти:

картопля 4-5 шт.;

олія – 5 ст. л.;

сіль – 1 ч. л.;

перець – 1/3 ч. л.;

коріандр – 1 ч. л.;

копчена паприка – 2 ч. л.;

італійські, або прованські трави – 1 ч. л.;

Інгредієнти для соусу

сметана – 3 ст. л.;

майонез – 3 ст. л.;

сіль – ½ ч.л.;

часник – 2-3 зуб.;

кріп – пучок;

перець – 1/3 ч. л.;

Спосіб приготування:

Картоплю почистити та нарізати її на кружечки товщиною 8-10 мм. Зробити надрізи на картоплі, немов узор на ананасі, але не дорізати до кінця. В окремій посудині змішати олію, сіль, перець, коріандр, прованські або італійські трави та копчену паприку. Картоплю викласти на пергамент і змастити олією зі спеціями, або просто полити картоплю заправкою. Запікати у попередньо розігрітій до 190 градусів духовці близько 30-35 хвилин.

А якщо ви любите картоплю, рекомендуємо приготувати картопляники з вчорашнього пюре. Така страва сподобається близьким.