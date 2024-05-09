Відмінний рецепт, щоб "позбутися" яєць після Великодня: вони знадобляться навіть для заправки
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Салат дасть фору навіть звичному олів’є
Після Паски залишилося багато різних крашанок і не хочеться їх викидати? Пропонуємо з них приготувати незвичайний салат.
Чому незвичайний? Тому що рецепт "На пенсії" передбачає наявність яєць навіть у заправці до салату. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.
Як приготувати салат з яйцями
Інгредієнти:
- шинка — 300 г;
- мариновані огірки – 300 г;
- болгарський перець — 1 шт.;
- відварені курячі яйця — 2 шт.;
- відварені яєчні білки – 2 шт.;
- Зелена цибуля;
- свіжі огірки – 150 г;
- твердий сир – 100 г
Для заправки:
- варені жовтки — 2 шт.;
- йогурт або майонез – 2 ст. л.;
- негостра гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Для приготування заправки вилкою розминаємо яєчні жовтки. Змішуємо їх з йогуртом, сіллю, перцем та негострою гірчицею. Все ретельно перемішуємо.
- Шинку, огірки, очищений болгарський перець, варені яйця, яєчні білки та свіжі огірки нарізаємо кубиками або соломкою. Все відправляємо до салатника.
- Подрібнюємо твердий сир та зелень, додаємо до підготовлених інгредієнтів.
- Все заправляємо підготовленим соусом, ретельно перемішуємо та подаємо до столу.
З яйцями, що залишилися, можна приготувати також буряковий салат. Вийде неймовірно смачно.