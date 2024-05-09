Відмінний рецепт, щоб "позбутися" яєць після Великодня: вони знадобляться навіть для заправки

Салат дасть фору навіть звичному олів’є

Після Паски залишилося багато різних крашанок і не хочеться їх викидати? Пропонуємо з них приготувати незвичайний салат.

Чому незвичайний? Тому що рецепт "На пенсії" передбачає наявність яєць навіть у заправці до салату. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.

Як приготувати салат з яйцями

Інгредієнти:

шинка — 300 г;

мариновані огірки – 300 г;

болгарський перець — 1 шт.;

відварені курячі яйця — 2 шт.;

відварені яєчні білки – 2 шт.;

Зелена цибуля;

свіжі огірки – 150 г;

твердий сир – 100 г

Для заправки:

варені жовтки — 2 шт.;

йогурт або майонез – 2 ст. л.;

негостра гірчиця — 1 ч. л.;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Для приготування заправки вилкою розминаємо яєчні жовтки. Змішуємо їх з йогуртом, сіллю, перцем та негострою гірчицею. Все ретельно перемішуємо. Шинку, огірки, очищений болгарський перець, варені яйця, яєчні білки та свіжі огірки нарізаємо кубиками або соломкою. Все відправляємо до салатника. Подрібнюємо твердий сир та зелень, додаємо до підготовлених інгредієнтів. Все заправляємо підготовленим соусом, ретельно перемішуємо та подаємо до столу.

З яйцями, що залишилися, можна приготувати також буряковий салат. Вийде неймовірно смачно.