Поливайте цим огірки, і урожай буде гігантським

Є речовини, які прискорюють дозрівання цих овочів

Щоб був великий урожай, огірки повинні містити достатньо поживних речовин. Це цілком можливо, якщо їх регулярно і правильно удобрювати. До речі, дізнайтеся, чим варто удобрювати буряк для хорошого урожаю.

Вперше насіння огірків треба удобрювати, коли побачили, що воно проросло, і з'явилось листя. Це необхідно для того, щоб огірки не заражалися хворобами, пише "На пенсії".

Допоки не сформувалися плоди, огірки треба підживити азотом, який міститься, наприклад, у рідкому компості. У бочку слід покласти зелену траву та залити водою. У такому стані нехай стоїть 7-10 днів.

Тоді літр речовини заливають відром води. Під кожен кущ огірка вносять по 1 літру розчину. Таке добриво можна використовувати кожних 10 днів, але на вологу землю.

Якщо ви помітили, що виросло 2-3 справжні листки, варто обприскати рослину від грибка та водночас наповнити корисними речовинами. У такому випадку слід використати молочну сироватку. Дозування: 3 літри сироватки на таку ж кількість теплої води.

До цього ж розчину можна додати йод. Візьміть 12 крапель речовини та розбавте у 6 літрах молочної сироватки з водою. Можна взяти й молоко, але тоді йоду варто внести втричі більше. Обробляйте ним листя. Оптимально проводити таке підживлення ввечері, аби листя добре поглинуло розчин.

Нещодавно "Телеграф" ділився, чим удобрювати полуницю під час цвітіння. Можна використати народні засоби, які є вдома.